Solingen’in acısı 33 yıldır dinmedi
AA Giriş Tarihi:

Solingen'in acısı 33 yıldır dinmedi

Almanya Solingen’de 29 Mayıs 1993’te meydana gelen ırkçı kundaklama saldırısında hayatını kaybeden 5 kişi, saldırının yıl dönümünde düzenlenen törenlerde anıldı.

Törenlere, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 33 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren Genç ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flemm, Alman siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Solingen Belediyesinin şehir anıtında düzenlediği törende konuşmalar yapıldı. Mevlüde Genç Derneği'nin yanan evin önünde organize ettiği törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törenlerde, yaşamını yitirenlerin yanı sıra saldırıda 5 evladını kaybetmesine rağmen yaşamı boyunca barış mesajları veren Mevlüde Genç de anıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Solingen'in bu ırkçı saldırıyla derin ve silinmez bir acıyı yaşadığını belirtti. Sırakaya, bu saldırıda 5 masum insanın nefretin alevlerinde katledildiğini belirterek, bu saldırıların şehrin ruhunda bir yara olduğunu söyledi. Irkçı nefret karşısında "körleşmemek gerektiğini" vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti: "Bugün de, 33 yıl sonra bile insanlar inançları, kökenleri ve isimleri nedeniyle saldırıya uğruyor. Bugün de nefret ekiliyor. İşte tam da bu yüzden Solingen’i asla unutmamalıyız. Farklı kökenlerden, dinlerden ve kültürlerden insanlar, barış içinde bir arada yaşamalı. Gelin hep birlikte, Solingen’in yalnızca bir anma yeri olarak kalmamasını, insanlığın nefreti nasıl yenebileceğinin yaşayan bir örnek olmasını sağlayalım."

Essen Başkonsolos İzbul ise Solingen ve Mölln'deki olayların, NSU cinayetleri ve Hanau ve Halle'deki gibi ırkçı saldırıların Türk toplumunun kolektif hafızasına kazındığını ve derin yaralar bıraktığını belirtti. İzbul, "Bugüne kadar Almanya'da, bu tür saldırılarda 50'den fazla yurttaşımızı kaybettik. Bugün bile camilerimize ve ibadet yerlerimize yönelik saldırılar devam etmektedir. Bu yaralar sadece geçmişte kalmış bir şey değil, etkileri bugün bile hissedilmektedir." dedi. Solingen Belediye Başkanı Flemm ise 33 yıl önce yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SOLİNGEN FACİASI: Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Solingen faciasında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybetmesine rağmen verdiği birleştirici mesajlarla Almanya'da barış ve uzlaşı simgesi olan Mevlüde Genç ise 30 Ekim 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

