Solingen’in acısı 33 yıldır dinmedi

Törenlerde, yaşamını yitirenlerin yanı sıra saldırıda 5 evladını kaybetmesine rağmen yaşamı boyunca barış mesajları veren Mevlüde Genç de anıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Solingen'in bu ırkçı saldırıyla derin ve silinmez bir acıyı yaşadığını belirtti. Sırakaya, bu saldırıda 5 masum insanın nefretin alevlerinde katledildiğini belirterek, bu saldırıların şehrin ruhunda bir yara olduğunu söyledi. Irkçı nefret karşısında "körleşmemek gerektiğini" vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti: "Bugün de, 33 yıl sonra bile insanlar inançları, kökenleri ve isimleri nedeniyle saldırıya uğruyor. Bugün de nefret ekiliyor. İşte tam da bu yüzden Solingen’i asla unutmamalıyız. Farklı kökenlerden, dinlerden ve kültürlerden insanlar, barış içinde bir arada yaşamalı. Gelin hep birlikte, Solingen’in yalnızca bir anma yeri olarak kalmamasını, insanlığın nefreti nasıl yenebileceğinin yaşayan bir örnek olmasını sağlayalım."