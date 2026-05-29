  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum” diyerek uçağı böyle birbirine kattı! Çıngar çıkaran kokonaya THY gerekeni yaptı CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü! Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek Turgut Koç’tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap Sadece onlar haram değil! “İstanbul İl binası da haram para ile alındı” Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor Bakan Çiftçi'den hayat kurtaran paylaşım: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşıyor Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı
Gündem Günlük 1519 uçuş: Avrupa’nın en yoğun havalimanı
Gündem

Günlük 1519 uçuş: Avrupa’nın en yoğun havalimanı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Günlük 1519 uçuş: Avrupa’nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, 18-24 Mayıs döneminde günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1411 uçuşla Amsterdam, 1366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

İstanbul Havalimanı yine zirvede!
İstanbul Havalimanı yine zirvede!

Yerel

İstanbul Havalimanı yine zirvede!

İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!
İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!

Gündem

İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!

Bayram yolcularına THY müjdesi! 365 ek sefer devreye alıyor
Bayram yolcularına THY müjdesi! 365 ek sefer devreye alıyor

Seyahat

Bayram yolcularına THY müjdesi! 365 ek sefer devreye alıyor

THY Teknik AŞ kuruluşunun 20. yılını kutluyor
THY Teknik AŞ kuruluşunun 20. yılını kutluyor

Aktüel

THY Teknik AŞ kuruluşunun 20. yılını kutluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23