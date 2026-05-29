Başkan Erdoğan Ayasofya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.

Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Hayırlı bayramlar İnşaAllah. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü bitiriyoruz. Tabi 29 Mayıs'a denk gelmesi hasebiyle birazdan Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu.

Gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Ve yıldızlar İnşaAllah bir gösteri yapacak. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Nice bayramlara İnşaAllah.

Ardından Erdoğan, gazetecilere lokum hediye etti. Bir gazetecinin, "Size ikram edelim" demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Ben yemiyorum, dikkat ediyorum" dedi. Gazetecilerle hasbihal eden Erdoğan, ardından alandan ayrıldı.