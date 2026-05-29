Ömer Çelik'ten dünyaya Solingen mesajı: İnsanlık için en büyük tehdit
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da 33 yıl önce gerçekleştirilen ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarını andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir" diyerek batı dünyasında yükselen tehlikeye karşı net bir mesaj verdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz."
