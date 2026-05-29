Mesai başında renkli anlar! Temizlik görevlileri buldukları topla şov yaptı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, park halindeki otomobilin altında buldukları futbol topuyla kısa süreliğine paslaştı.
Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki sokak aralarında dün çöp toplayan temizlik görevlileri, park halindeki otomobilin altında futbol topu buldu. Topu alan görevliler, kısa süreliğine çalışmaya ara verip kendi aralarında paslaşıp, çöp kamyonuna şut çekti. Görevlilerden biri araçtan seken topa akrobatik bir hareketle topuğuyla vurdu. O anlar çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.