  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yine o kadın! Bu sefer kameraya yakalandı
Gündem

Yine o kadın! Bu sefer kameraya yakalandı

Bursa Osmangazi'de daha önce evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden çılgın kadın, yine mahalleyi karıştırdı. Öfkeli kadın köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü yakalayıp sopayla caddenin ortasında darp etti. O anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:16:00 -

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Akgül Y., köpeğini dolaştırdığı esnada köpeğine motosiklet çarptı. Köpeğinin eve koştuğunu gören kadın ise yola fırlayarak motosiklet sürücüsünü yakaladı. Adamın ikna çabası işe yaramazken Akgül Y., eline geçirdiği sopayla sürücüyü darp etti. Motosiklet sürücüsü çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan olay başka bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Daha sonra ise gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden komşusunun kapısına tırpanla dayanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?
Gündem

Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin yazdığı bildiriye tepki gösterdi.
Milli iradeyi hedef alan sözde bildiriye İYİ Parti'den destek
Gündem

Milli iradeyi hedef alan sözde bildiriye İYİ Parti'den destek

103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan sözde bildirisine ilişkin açıklamalarda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir..
Alparslan Kuytul Gergerlioğlu'nun tutuklanması üzerinden devlete meydan okudu!
Gündem

Alparslan Kuytul Gergerlioğlu'nun tutuklanması üzerinden devlete meydan okudu!

Çevresindekiler tarafından 'hocaefendi' olarak adlandırılan Alparslan Kuytul, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması üzerinden devlete 'İs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay