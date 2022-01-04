Yine morardı! Atilla Yeşilada’dan 4 Ocak fiyaskosu

Türk ekonomisine yönelik sürekli ‘sallama’ yorumlarda bulunan ancak hiçbir tahmini bugüne kadar gerçekleşmeyen Atilla Yeşilada’nın 4 Ocak iddiası yine boş çıktı.

‘Dananı kuyruğu 4 Ocak’ta kopar’ demişti ama kendi kuyruğu koptu!

Türkiye’nin ‘berbat’ bir dönem geçirdiğini iddia eden Atilla Yeşilada, yılın son haftasında “Büyük ölçüde Berat Albayrak dönemine geri dönmüşüz. TCMB kamu bankalarına döviz veriyor onlar da gizli gizli satıyor. Dövizden TL'ye dönen vatandaşın kuru TL lehine aşağı itmesiyle, sırf gecelik kazanç veya daha fazla kayıptan kaçınma paniğiyle döviz almaya koşanlar da hayal kırıklığına uğrayıp, dövizlerini bozduracak. Yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık. Fakat dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar” açıklamasında bulunmuştu.