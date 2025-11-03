Yine mantar yine kabus! Uyarılara yine kulak verilmedi
Aydın Nazilli’de ormandan topladıkları mantarları yiyen dört kişi zehirlendi. Her yıl yapılan uyarılara rağmen doğadan toplanan mantarların tehlikesi bir kez daha ortaya çıktı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde mantar zehirlenmesi vakası paniğe neden oldu. Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen M.D. (46), D.D. (38), T.A. (45) ve K.A. (38) bir süre sonra rahatsızlandı.
4 kişinin sağlık durumu nasıl?
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.