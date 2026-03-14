Ramazan'ın gülü Güllaç tarifi! Yumuşaklığı iz bırakıyor! Mutlaka denemelisiniz...

İsmini "güllü aş" tamlamasından alan Güllaç, Türk mutfağının zarafet sembollerinden biridir. 15. yüzyıldan bu yana özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, mısır nişastası, un ve suyun sac üzerinde kurutulmasıyla elde edilen incecik yaprakların sütle hayat bulmuş halidir. Saray mutfağına girişi, Kastamonulu bir halkın elindeki kuru yufkaları süt ve şekerle ıslatıp sunduğu bir hikâyeye dayanır. Hafifliği, mideyi yormayan yapısı ve içindeki cevizin sunduğu doku farkıyla diğer şerbetli tatlılardan ayrılır. Gerçek bir güllaç, sütün bolluğuyla adeta bir "kar beyazı" görünümünde olmalı ve içine eklenen birkaç damla gül suyuyla ruhu beslemelidir. Günümüzde de geleneksel sofraların en asil bitişi olarak kabul edilir. Haliç Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencisi İlker Temiz adım adım güllaç tarifini yaptı...