Ramazan
11
Yeniakit Publisher
Ramazan'ın gülü Güllaç tarifi! Yumuşaklığı iz bırakıyor! Mutlaka denemelisiniz...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan'ın gülü Güllaç tarifi! Yumuşaklığı iz bırakıyor! Mutlaka denemelisiniz...

Ramazan ayı denince akla gelen Güllaç'ı mutlaka iftar sofralarına koymalısınız.

İsmini "güllü aş" tamlamasından alan Güllaç, Türk mutfağının zarafet sembollerinden biridir. 15. yüzyıldan bu yana özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, mısır nişastası, un ve suyun sac üzerinde kurutulmasıyla elde edilen incecik yaprakların sütle hayat bulmuş halidir. Saray mutfağına girişi, Kastamonulu bir halkın elindeki kuru yufkaları süt ve şekerle ıslatıp sunduğu bir hikâyeye dayanır. Hafifliği, mideyi yormayan yapısı ve içindeki cevizin sunduğu doku farkıyla diğer şerbetli tatlılardan ayrılır. Gerçek bir güllaç, sütün bolluğuyla adeta bir "kar beyazı" görünümünde olmalı ve içine eklenen birkaç damla gül suyuyla ruhu beslemelidir. Günümüzde de geleneksel sofraların en asil bitişi olarak kabul edilir. Haliç Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencisi İlker Temiz adım adım güllaç tarifini yaptı...

Ramazan ayının geleneksel tatlarından biri olan güllaç, hem hafifliğiyle hem de lezzetiyle sofraları süslüyor. Özellikle iftar sonrası tercih edilen bu tatlı, süt ve gül suyu ile hazırlanan yumuşacık yapısıyla herkesin favorisi haline geliyor. İşte, bu özel tatlının mutfaklarda kolayca yapılabilmesi için adım adım güllaç tarifi...

Hazırlama süresi: 10 dk. Pişirme süresi: 10 dk. Kaç kişilik: 8-10 kişilik MALZEMELER Güllaç Tarifi İçin Malzemeler Güllaç Tatlısı İçin: 10-12 adet güllaç yaprağı 2 litre süt 2,5 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya (isteğe bağlı) 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı ama gelenekseldir)

Ara Katlar İçin: 2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi (veya fındık/fıstık)

Üzeri İçin: Nar taneleri Toz Antep fıstığı Taze nane yaprakları Vişne veya kiraz şekerlemesi

1. Sütü Hazırlayın: Geniş bir tencereye sütü ve şekeri alın. Şekerler tamamen eriyene kadar karıştırarak sütü ısıtın. Sütün kaynamasına gerek yoktur; parmağınızı yakmayacak kadar sıcak (yoğurt mayalama ısısından biraz daha sıcak) olması yeterlidir. 2. Aromayı Ekleyin: Isınan sütün içine vanilyayı ve gül suyunu ekleyip karıştırın, ardından ocaktan alın. 3. Yaprakları Islatın: Derin bir tepsiye ilk güllaç yaprağını parlak kısmı yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine her yerini ıslatacak kadar 1-2 kepçe süt gezdirin.

4. Katları Çıkın: Yaprakların yarısını (5-6 adet) aynı şekilde üst üste dizin. Her katta sütün bolca kullanıldığından emin olun. 5. İç Malzemeyi Serpin: Orta kata geldiğinizde, çekilmiş cevizi yaprakların her yerine gelecek şekilde bolca serpin. (Not: Cevizi ara kata koymak sütün renginin kararmasını önler). 6. Kalan Yaprakları Tamamlayın: Kalan güllaç yapraklarını da aynı yöntemle, her birini sütle ıslatarak üst üste dizin. Kalan sütün tamamını tatlının üzerine dökün.

7. Dinlendirin: Tatlı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve sütü tamamen çekip soğuması için en az 2 saat bekleyin.

Güllacın en kritik noktası sütün sıcaklığıdır. Süt çok sıcak olursa yapraklar hamurlaşır, soğuk olursa yapraklar sütü çekmez ve sert kalır. İdeal ısı, yaprakların dokusunu bozmadan onları yumuşatan "ılıktan sıcak" halidir. Ayrıca ceviz içini sadece orta kata serpmek, tatlının o bembeyaz görünümünü korumasına yardımcı olur.

Güllaç, servisten hemen önce süslenmelidir. Eğer önceden nar veya fıstık eklerseniz, bu malzemeler sütün içine çöker veya rengini bırakır. Dilimlediğiniz güllacın üzerine bolca nar tanesi ve antep fıstığı serperek hem görsel bir şölen sunabilir hem de meyve ferahlığıyla lezzeti dengeleyebilirsiniz.

