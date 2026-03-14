İran’da neler yaptıkları ortaya çıktı: Mossad ajanları fena enselendi
İran, ABD ve israil tarafından hedef alınan yerlerin konumlarını İsrail istihbarat servisi Mossad'a yollamaya çalışan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin saldırıya uğrayan noktaların fotoğraflarını çekip İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşuna gönderdiklerinin de tespit edildiği aktarıldı.