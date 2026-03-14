Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.