Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı! BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler Türkiye'den gündeme oturan hamle! 'Geçiş hakkı ile bu iş olmaz' deyip petrolden pay istedi Ramazan'ın gülü Güllaç tarifi! Yumuşaklığı iz bırakıyor! Mutlaka denemelisiniz... Tedirgin edici rakamları paylaştılar! Gazze Kasabı Netanyahu'nun itleri durmak bilmiyor! Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi Cihat Yaycı 'Türkiye' için tedirgin eden detayı açıkladı: Bu olursa devlet elimizden kayar, devlet kalmaz Evde uygulayın: Seyrelen kaşları anında gürleştiren yöntem! Tek damlası anında kökleri... Çok sayıda alternatif olmasına rağmen, Sergen Yalçın kararını verdi... Savunma sanayi tesisleri vuruldu: Çok sayıda ölü var
Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

ON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğusu ile doğusunda hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.

Foto - Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Foto - Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Foto - Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve tarımla uğraşan vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini önerdi.

Foto - Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

14 KENTE SARI KODLU UYARI Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak , Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Foto - Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın; Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor./ kaynak: haber7

