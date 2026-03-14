SON DAKİKA
İran'dan o ülke vatandaşlarına tahliye çağrısı: Hemen oradan uzaklaşın!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran kaynakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde limanların yakınlarında yaşayanlara Cebel Ali, Halife ve Fujairah çevresindeki alanlardan derhal uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu.

Savaşta 15'inci gün...

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda can kaybı ve yıkım artmaya devam ediyor.

Öte yandan İran da Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

YENİ SALDIRI DALGASI YOLDA

İran medyasına göre, Tahran yönetimi, yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlanıyor.

Hedefteki ülke ise misilleme saldırılarında etkilenenler arasında başı çeken Birleşik Arap Emirlikleri.

BAE'YE TOPLAM 294 FÜZE ATEŞLENDİ

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana BAE hava savunmasının 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1600 insansız hava aracını engellediği ifade edilmişti.

Açıklamada, ayrıca bu saldırılar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti./

kaynak: ensonhaber

