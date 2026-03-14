Gündem CHP'li Aymayan'ın tacizleri bir kadını intihara sürükledi
CHP'li Aymayan'ın tacizleri bir kadını intihara sürükledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li Aymayan'ın tacizleri bir kadını intihara sürükledi

Tacizin, tecavüzün artık vakayı adiyeden sayıldığı CHP’de, bir taciz skandalı da Ankara’da patlak verdi.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Tacizin, tecavüzün artık vakayı adiyeden sayıldığı CHP’de bir skandal da Ankara’da patlak verdi. Olay, CHP’li Mamak Meclis Üyesi İlker Aymayan’ın kendisini iş vaadiyle kandırarak cinsel tacizde bulunduğu, şiddet uyguladığı bir kadının evinde intihar girişiminde bulunması ve sonrasında yaptığı suç duyurusuyla ortaya çıktı. İlaçla intihara kalkışarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan G.G. isimli talihsiz kadın, doktorların müdahalesiyle hayata döndürülürken, intihar sebebinin Aymayan’ın kendisine yönelik cinsel taciz ve şiddet uygulaması olduğunu beyan etti. Aymayan hakkında daha önce de şikâyette bulunan G.G, intihar teşebbüsünün ardından yine şikâyetçi oldu.

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tehdit aldığı için soruşturmanın gizlilikle yürütülmesini talep eden G.G. ifadesinde başına gelenleri şöyle anlattı: “Evimde iken saat 23.00 sıralarında dört beş tane ilaç içtim. Bayılmışım. İtfaiye ve ambulans gelmiş ve ambulans beni Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavimi olup hastaneden taburcu oldum. İntihara teşebbüs etme nedenim önceden kendini İlker Aymayan olarak tanıtan Mamak Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu söyleyip bana iş vaadi ile beni darp edip cinsel saldırıda bulunmasıdır. Bu olaydan sonra psikolojim bozulmuştur. Bu konuyla ilgili de avukatım aracılığıyla şikâyetim mevcuttur. O olayda da darp raporum vardır. Benim psikolojimi bozarak intihara sürükleyen İlker Aymayan isimli şahıstan şikâyetçiyim.” G.G’nin Avukatı Süleyman Demirel İlbak da, 15 Şubat 2026 tarihli suç ile ilgili olarak İlker Aymayan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘cinsel saldırı, cinsel taciz, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlatırken, Akit’in konuya ilişkin görüşünü almak üzere aradığı CHP’li Aymayan’a ise ulaşmak mümkün olmadı.

 

MANSUR’A YAKIN ÇIKTI

Tehdit edildikleri gerekçesiyle isimlerinin açıklanmaması kaydıyla Akit’e konuşan mağdur yakınları, Aymayan’a ilişkin şikâyette bulundukları Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, meseleyi CHP Genel Merkezi’ne ilettiğini ancak söz konusu şahsın ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Merkezi’ne yakın olması dolayısıyla kendisine gücünün yetmediğini kendilerine söylediğini aktardılar. Mağdur yakınları, buna karşın CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek’in meselenin kamuoyuna yansımadan çözümü için araya girmek için mağdura haber gönderdiğini, ancak G.G’nin görüşmeyi kesin bir dille reddettiğini ifade ettiler. Öte yandan, İlker Aymayan’ın taciz, dolandırıcılık, darp, tehdit gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, Mamaklılarca “tekin olmayan biri” olarak tanındığı da edinilen bilgiler arasında.

Yorumlar

Osman Genç

Nerdedinuz lan yazarlar çizerler o solcular dürüstlükten bahseden aydınlar o ırkçılık yapanlar neredesiniz? Bu çalan yağmalayan her türlü ahlaksızlığı yapanları neden yazmıyorsunuz? Demek ki sizin derdiniz Tayyip falan değil sizin en büyük derdiniz İslam ile.Çünkü sizler gizli yahudi veya ermenisiniz.Bizden değilsiniz.

Akın

Ankara da mahkemeler yavaş için çalışıyor sanki, suç duyurusu var işlem yok, soruşturma yok, ortada mahkeme ve sanık yok, Ankara adliyesi kökten değişmeli görevini yapacak savcı hakim lere ihtiyaç var.
