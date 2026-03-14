Trump’ın katilleri İran’a ölüm yağdırdı: 90’ın üzerinde hedefe hain saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Basra Körfezi’ndeki stratejik kalesi Hark Adası’na karşı aşağılık bir hava saldırısı düzenledi. Siyonistlerin ve emperyalizmin uşağı CENTCOM, 90’dan fazla noktayı saniyeler içinde cehenneme çevirirken; füze sığınaklarını ve deniz mayını depolarını vurarak İran’ın egemenlik haklarını açıkça çiğnedi.

Beyaz Saray’daki koltuğunda savaş çığırtkanlığı yapan sarı çiyan Trump’ın talimatıyla harekete geçen CENTCOM uçakları, İran’ın Hark Adası’ndaki lojistik ve savunma tesislerini hedef aldı. "Petrol tesislerine dokunmadık" yalanıyla uluslararası kamuoyunu teskin etmeye çalışan katil ABD, aslında adadaki 90’dan fazla askeri noktayı imha ederek bölgeyi bir ateş topuna çevirdi.

CENTCOM, İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’na geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Petrol altyapısının hedef alınmadığı saldırıda, aralarında füze sığınakları ve deniz mayın depolarının da bulunduğu 90’dan fazla askeri nokta imha edildi.

CENTCOM, İran’ın Hark Adası'ndaki askeri kapasitesini hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırı kapsamında bölgedeki deniz mayın depolama tesisleri, füze sığınakları ve çeşitli askeri lojistik noktalar vuruldu. CENTCOM, saldırı sırasında adadaki petrol üretim ve sevkiyat altyapısının hedef alınmadığını belirtti.

Açıklamada, saldırının bilançosuna dair veriler de paylaşıldı. Hark Adası genelinde 90’ın üzerinde askeri hedefin vurulduğu kaydedildi.