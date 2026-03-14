Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın adı bu kez sadece yolsuzluk ve istismar iddialarıyla değil, ahlaki bir çöküşün belgesi niteliğindeki metresi ile yaptığı skandal mesajlarla anılıyor. Gazeteci Fuat Uğur’un sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu iddialara göre, Özcan’ın belediye çalışanı Öznur Çağalı ile yaşadığı yasak aşk, mahkeme dosyalarına giren iğrenç yazışmalarla ifşa oldu.

İĞRENÇ WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Öznur Çağalı ile Tanju Özcan arasında gerçekleşen 117 mesajlaşma ve görüşme tek tek döküldü. Mesajlarda Özcan’ın bir belediye başkanına yakışmayacak derecede müstehcen ve iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor:

Dosyada yer verilen mesajlardan bazıları şöyle aktarıldı:

Tanju Özcan: “Yaa, çok hoşsun.”

Öznur Çağalı: “İnan sadece senin hoşun olmak isterim.”

Tanju Özcan: “Göğüsleri de mi büyüttün.”

Bir başka mesajlaşmada ise savcılığa göre şu ifadeler geçti:

Tanju Özcan: “Özledin mi”

Öznur Çağalı: “Özledim tabi, sen özledin mi”

Tanju Özcan: “Çok”

Öznur Çağalı: “Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz”

Tanju Özcan: “Hepiniz gelin.. Ben yeterim.”

Tanju Özcan: “Sadettin Saran benim abim”

İddianameye göre, Çağalı’nın eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney bu mesajları ele geçirerek Tanju Özcan’a şantaj yaptı. Özcan’ın ise Çağalı üzerinde "Ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin" diyerek baskı kurduğu öne sürülüyor.

PARALARIN NEREYE GİTTİĞİ ŞİMDİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan Özcan’ın, zincir marketlerden "öğrencilere burs vereceğiz" diyerek topladığı 116 milyon TL’nin sadece 11 milyonunu dağıttığı, geri kalan 105 milyon TL’nin ise buhar olduğu ortaya çıkmıştı. Kamuoyu, "1 öğrenciye, 10 bize" mantığıyla dönen bu burs istismarının şokunu atlatamamışken, ortaya çıkan bu "metres skandalı" akıllara tek bir soruyu getirdi: Burs paraları bu şantaj kuyularına mı akıtıldı?

PİSLİK KUYUSU DERİNLEŞİYOR

İddialara göre, Bolu’da kurulan bu kirli çark, sadece parayı değil ahlakı da hiçe saymış durumda. Öğrencilerin rızkını "burs" maskesiyle toplayıp şahsi zevkleri ve şantajcıları için harcadığı iddia edilen Özcan, adeta bir pislik kuyusunun içinde çırpınıyor. Milli ve manevi değerleri dilinden düşürmeyen ancak icraatta her türlü skandala imza atan bu zihniyet, Bolu halkında büyük bir nefret ve hayal kırıklığına yol açtı.