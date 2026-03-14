İran'dan BAE'ye son ihtar: ABD askerlerinin saklandığı her yer meşru hedef
İran'dan BAE'ye son ihtar: ABD askerlerinin saklandığı her yer meşru hedef

Orta Doğu’da savaşın ateşi tüm bölgeyi yutmaya hazırlanıyor! İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarını kullanan ABD ordusunun İran’a füze saldırıları düzenlediğini açıklayarak, BAE’deki Amerikan varlığını "meşru hedef" ilan etti. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan kan donduran açıklamada, limanlardan şehir merkezlerine kadar ABD askerinin gizlendiği her noktanın vurulacağı ilan edildi. Tahran’dan BAE halkına "Kaçın" çağrısı geldi!

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına karşı "Sadık Vaat-4" operasyonunu yürüten İran, savaşın coğrafyasını genişleten tarihi bir ültimatom yayımladı. İran topraklarını ve stratejik adalarını hedef alan füzelerin kaynağının BAE olduğunu belirten Devrim Muhafızları, Emirlik yönetimini sert bir dille uyardı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bazı bölgelerinden ABD ordusu tarafından İran topraklarına füzeler fırlatıldığı gerekçesiyle, BAE’deki ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, BAE topraklarından İran'a füzelerle saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

ABD'nin BAE'deki askeri üslerinin imha edilmesi nedeniyle bölgedeki limanlar ve yerleşim alanındaki tesisleri kullanarak İran'a saldırılar düzenlediği iddia edilen açıklamada, bu saldırılarda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa ve Hark Adalarının da hedef olduğu belirtildi.

İran'ın buna karşı "BAE'de Amerikan askerlerinin saklandığı ve İran topraklarına saldırının gerçekleştirildiği her noktayı vurmayı meşru hedef kabul ettiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmak için Amerikan düşman füzelerinin kaynağı olan limanları, rıhtımları ve BAE'deki bazı şehirlerdeki Amerikan askerlerinin saklanma yerlerini hedef almayı meşru hakkı olarak gördüğünü Emirlik liderlerine vurguluyoruz.

BAE'deki Müslüman halkı, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve Amerikan askerlerinin saklanma yerlerinden ayrılmaya çağırıyoruz."

5 ABD yakıt ikmal uçağı vurularak hasar gördü
5 ABD yakıt ikmal uçağı vurularak hasar gördü

Dünya

5 ABD yakıt ikmal uçağı vurularak hasar gördü

İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!
İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!

Ekonomi

İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı!

ABD'nin "İran Kumarı" Ters Tepiyor: Küresel Hegemonya Çatırdıyor!
ABD'nin "İran Kumarı" Ters Tepiyor: Küresel Hegemonya Çatırdıyor!

Gündem

ABD'nin "İran Kumarı" Ters Tepiyor: Küresel Hegemonya Çatırdıyor!

"Gerçek Vaat-4" Kasırgası: İşgalci ve Banisi ABD Alevler İçinde!
"Gerçek Vaat-4" Kasırgası: İşgalci ve Banisi ABD Alevler İçinde!

Gündem

"Gerçek Vaat-4" Kasırgası: İşgalci ve Banisi ABD Alevler İçinde!

PKK'dan beklenmedik açıklama: 'ABD’nin Taşeronu Olmayacağız'
PKK'dan beklenmedik açıklama: 'ABD’nin Taşeronu Olmayacağız'

Siyaset

PKK'dan beklenmedik açıklama: 'ABD’nin Taşeronu Olmayacağız'

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği alev alev: İşgalciye kaçacak yer yok!
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği alev alev: İşgalciye kaçacak yer yok!

Gündem

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği alev alev: İşgalciye kaçacak yer yok!

Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?
Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?

Dünya

Kuzey Kore füze fırlattı! ABD'yi mi vuracak?

ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu
ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu

Dünya

ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu

