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Kadın - Aile Yine Kızılay, yine şefkat eli...
Kadın - Aile

Yine Kızılay, yine şefkat eli...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibiyle tartışması sonucu engelli kızıyla beraber sokakta kalan Rabia Duman'a Kızılay Bağlar Şubesi sahip çıkarak ailenin barınma ihtiyacını giderdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 18:20:00 -
Yine Kızılay, yine şefkat eli...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibiyle tartışması sonucu engelli kızıyla beraber sokakta kalan Rabia Duman'a Kızılay Bağlar Şubesi sahip çıkarak ailenin barınma ihtiyacını giderdi. Merkez ilçesi Mevlâna Halit Mahallesinde ikamet eden Rabia Duman ve engelli kızı, kiracısı oldukları evin kira parasını ödeyemedikleri için dün akşam ev sahibiyle aralarında tartışma yaşandı. Ev sahibine sinirlenen anne Duman, eşyalarını evden çıkararak geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti.

Yapılan çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Kızılay Bağlar Şube Başkan Yardımcısı Osman İmir, "Dün akşam saatlerinde basına düşen haberde kirasını birkaç aydır ödeyemediğinden ev sahibi tarafından evinden çıkarılması istenen Rabia teyze, engelli kızıyla beraber eşyalarını alarak bina yakınındaki boş arsaya çıkarmış. Bunun duyumunu almamızla beraber Bağlar Kızılay Şubesi olarak akşam saatlerinde söz konusu adrese giderek aile ile görüştük. Aile bu binada tekrardan ev sahibi ile muhatap olmamak için burada kalmak istemediğini belirtti." dedi.

İmir, "Bizlerde şube olarak aileye merkez Bağlar ilçemizde bir konut ayarlayarak ailemizin bir yıllık barınma ihtiyacını giderdik. Fakat gözlemlediğimiz kadarıyla ailenin herhangi bir geliri olmadığından ihtiyaçlarını karşılayamadığını fark ettik." ifadelerini kullandı.

 

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