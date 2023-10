Yine kıvırtırsa bu sözleri yüzüne çarpın! Meral Akşener’den ittifak kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Yerel seçimlerde 81 ilin tamamında kendi adaylarını çıkartacaklarını ve seçime tek başlarına gireceklerini söyleyen Akşener, böylece Millet İttifakı'na kapıları tamamen kapatmış oldu.

“Milletten değil, pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz”

Mevcut siyasi ittifaklara dikkat çekerek, ittifak siyasetini reddettiklerini belirten Akşener, “İşin en acısı da ne biliyor musunuz? Bugün yaşadıklarımızın tek suçlusu AK Parti olmasına rağmen mesuliyetin sadece AK Parti’de olmaması. Eğer ki siyasetin popülizmle değil akılla, şahsi çıkarlarla değil milletin sesiyle yapılmasını sağlayabilseydik bugün her şey çok farklı olabilirdi. İYİ Parti olarak biz sadece yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da mesuliyet hissedenleriz. Çünkü bizim anlayışımıza göre mesuliyeti reddederek siyaset yapılmaz. Evet, ne yazık ki bugünlere gelmemize engel olamadık. Ancak yarın için mücadele etmekten vazgeçecek değiliz. Einstein der ki, ‘Delilik, aynı şeyleri yapıp, farklı sonuç beklemektir.’ İşte bu yüzden biz herkesin kendi iktidar sahasında, halinden gayet de memnun olduğu statüko siyasetini reddediyoruz. Ceketlerin, kola kutularının millete seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz. Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen popülist siyaseti reddediyoruz. Toplum vicdanının yaralarını, merhem elindeyken kaşıyıp kanatmayı seçen çıkarcı siyaseti reddediyoruz. Her daim siyaset esnafının kazanıp milletin kaybettiği basiretsiz siyaseti reddediyoruz. Ez cümle milletten değil, pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız”

Yaklaşan yerel seçimler hakkında da konuşan Akşener, “Aslında biz bundan sonra da en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. İl il, ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı gezip milletimizin ayağına gideceğiz. Her bir vatandaşımızın taleplerini, isteklerini ve varsa eleştirilerini dinleyeceğiz. Onlara bahaneler değil, çözümlerimizi anlatacağız. Kayıkçı kavgalarını, suni gündemleri değil, milletin gerçek gündemini konuşacağız. Nasıl ki, dün korkaklığın sessizliği her yeri sarmışken milletin sesini haykırdıysak, bugün de milletin sesini yine tek başımıza duyuracağız. Nasıl ki 25 Ekim 2017’de çıktığımız bu kutlu yolda tüm engelleri, iftiraları, baskıları tek başımıza göğüslediysek, bugünden sonra da tek başımıza olacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız” dedi.

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum”

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen terör saldırısı girişimi hakkında konuşan Akşener, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz pazar günü hep birlikte büyük bir endişeyle uyandık. Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın önünde hain bir terör saldırısı yaşandı. Şükürler olsun ki saldırı amacına ulaşamadan bertaraf edildi. Bu vesileyle buradan kahraman Türk polisimizi yürekten kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum. Yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Ayrıca uzunca bir süredir alışılagelenin aksine süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum. Gerek bu süreçte, gerekse de son dönemde emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar, sayın bakanın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak tabii ki AK Parti bünyesindeki bazı odakların bu duruştan ne kadar memnun olduğu meçhul. Çünkü bu odakların, bu devletin, bu Cumhuriyetin yetiştirdiği liyakatli insanlarla problemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların önünü açmak yerine yolunu kesmek istediklerini de biliyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde benzer bir durumun Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek için de geçerli olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla buradan sormak istiyorum: Artık, kendi kendini tüketen bir cadı kazanına dönüşen AK Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek’i, bugün Sayın Ali Yerlikaya’yı hedef alanlar acaba yarın kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı?” ifadelerini kullandı.