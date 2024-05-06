Yine kirli siyonist tiyatrosu! Bomba ihbarıyla mağdurum algısı

TAHSİN HAN

Gazze’de 35 bin masumu katlederek acımasız bir soykırıma girişen Siyonistler, Amerika’da ve dünyada yayılan İsrail karşıtlığını tersine çevirmek için New York’u tiyatro üssüne çevirdi... Önceki gün, 4 gün öncesinden Colimbia Üniversitesi’ne yapılan polis baskınını fırsata çevirip tiyatro kuran Siyonist güdümündeki eyalet polis teşkilatı, öğrencileri terörist göstermek için bıçaklar ve çekiçlere ait görüntüler paylaşıp, “Öğrenci eylemi değil teröristlerin gösterisi” algısı oluşturmaya çalıştı.

Yahudi lobisinin güdümündeki New York kentinin valisi ve emniyetiyle algı oyunlarını sürdüren Siyonistler dün de yeni bir tiyatro oynadı. New York kentindeki 3 sinagog ve bir Yahudi müzesine bomba ihbarı yapıldı. Amerikan ve Siyonist basını manşetlere taşıdığı haberlerle Müslümanlar tehlikeli ve terörist, Yahudiler ise mağdur ve masum gösterilme planının parçası olarak görevlerini yaptı.

İhbarlar sahte çıktı

İsrail Jeruselam Post gazetesinin haberine göre; ABD’nin en kalabalık şehri New York’te Yahudi toplumu arasında bomba paniği yaşandı. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Brooklyn Heights’te 1, Manhattan’da ise 2 sinagog ile Brooklyn Müzesi’ne mail yoluyla bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. İhbarın ardından polis, Brooklyn Heights’teki sinagogda yaklaşık 250 kişiyi tahliye ederken, gerçekleştirilen incelemeler sonucu 4 yapıda da herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği aktarıldı.

Yahudi karşıtlığı safsatası

Manhattan İlçe Belediye Başkanı Mark D. Levine, bomba tehditlerinin “açık bir nefret suçu ve Yahudi kurumlarını hedef alan artan ‘saldırma’ olayları eğiliminin bir parçası” olduğunu iddia etti. Levine ayrıca, “Bu, Yahudi toplumuna korku salmaya yönelik açık bir çabadır. Kabul edilemez” diyerek İsrail ağzıyla konuştu.

New York Valisi Kathy Hochul de, X’ten “New York’taki sinagoglara yönelik bir dizi bomba tehdidini aktif olarak izliyoruz. Tehditlerin inandırıcı olmadığı belirlendi, ancak bireylerin korku ve antisemitizm ekmesine tolerans göstermeyeceğiz. Sorumlular, yaptıkları alçakça eylemlerin hesabını vermeli” dedi.

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Mail yoluyla yapılan ihbarları kimin yaptığını tespit için polisin bir çalışma yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.