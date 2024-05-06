  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı?

İsrail’e verdiği desteği Türklerden çıkartıyor Starbucks'taki fiyat artışı dudak uçuklattı! Artık Starbucks’a gitmeyi düşünmüyorum

“Şımarığım biraz” deyip katil olmuştu: Ödül gibi ceza!

'Altında kıyamet kopmadan fırsatı değerlendirin!'

Kibirde İmamoğlu’nu aratmıyor! Davutoğlu: "Ben başarılıyım, parti başarısız"

Ağır hasarlı binadan neler çıktı... “Korumaya alınsın”

2 bin FETÖ’cü ‘aklanacak’ Türkiye’de FETÖ davalarına bakan hakim ve savcılara baskı var

DEM Partili Çiçek Otlu’nun kardeşi terörist çıktı! Para transferi tespit edildi

'Hamas ile İsrail arasında anlaşma ihtimali neredeyse sıfır!'

Çin, Uzaya Bilinmeyen Bir Nesne Fırlattı! Ne olduğunu kimse bilmiyor
Dünya Yine kirli siyonist tiyatrosu! Bomba ihbarıyla mağdurum algısı
Dünya

Yine kirli siyonist tiyatrosu! Bomba ihbarıyla mağdurum algısı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 13:06:00 -
Yine kirli siyonist tiyatrosu! Bomba ihbarıyla mağdurum algısı

Gazze’deki soykırım nedeniyle dünyada büyük tepki çeken Siyonistler, mağduru oynayıp algı oluşturmak için ABD’deki kirli oyunlarını sürdürüyor. New York’ta öğrencileri terörist gösterme tiyatrosundan sonra dün de 3 sinagog ve bir Yahudi müzesine bomba ihbarları yapıldı. Müslümanları kötülemek ve mağduru oynamak için Siyonistlerin tertiplediği 4 ihbar da sahte çıktı.

TAHSİN HAN

Gazze’de 35 bin masumu katlederek acımasız bir soykırıma girişen Siyonistler, Amerika’da ve dünyada yayılan İsrail karşıtlığını tersine çevirmek için New York’u tiyatro üssüne çevirdi... Önceki gün, 4 gün öncesinden Colimbia Üniversitesi’ne yapılan polis baskınını fırsata çevirip tiyatro kuran Siyonist güdümündeki eyalet polis teşkilatı, öğrencileri terörist göstermek için bıçaklar ve çekiçlere ait görüntüler paylaşıp, “Öğrenci eylemi değil teröristlerin gösterisi” algısı oluşturmaya çalıştı.

Yahudi lobisinin güdümündeki New York kentinin valisi ve emniyetiyle algı oyunlarını sürdüren Siyonistler dün de yeni bir tiyatro oynadı. New York kentindeki 3 sinagog ve bir Yahudi müzesine bomba ihbarı yapıldı. Amerikan ve Siyonist basını manşetlere taşıdığı haberlerle Müslümanlar tehlikeli ve terörist, Yahudiler ise mağdur ve masum gösterilme planının parçası olarak görevlerini yaptı.

İhbarlar sahte çıktı

İsrail Jeruselam Post gazetesinin haberine göre; ABD’nin en kalabalık şehri New York’te Yahudi toplumu arasında bomba paniği yaşandı. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Brooklyn Heights’te 1, Manhattan’da ise 2 sinagog ile Brooklyn Müzesi’ne mail yoluyla bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. İhbarın ardından polis, Brooklyn Heights’teki sinagogda yaklaşık 250 kişiyi tahliye ederken, gerçekleştirilen incelemeler sonucu 4 yapıda da herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği aktarıldı. 

Yahudi karşıtlığı safsatası

Manhattan İlçe Belediye Başkanı Mark D. Levine, bomba tehditlerinin “açık bir nefret suçu ve Yahudi kurumlarını hedef alan artan ‘saldırma’ olayları eğiliminin bir parçası” olduğunu iddia etti. Levine ayrıca, “Bu, Yahudi toplumuna korku salmaya yönelik açık bir çabadır. Kabul edilemez” diyerek İsrail ağzıyla konuştu.
New York Valisi Kathy Hochul de, X’ten “New York’taki sinagoglara yönelik bir dizi bomba tehdidini aktif olarak izliyoruz. Tehditlerin inandırıcı olmadığı belirlendi, ancak bireylerin korku ve antisemitizm ekmesine tolerans göstermeyeceğiz. Sorumlular, yaptıkları alçakça eylemlerin hesabını vermeli” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mail yoluyla yapılan ihbarları kimin yaptığını tespit için polisin bir çalışma yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23