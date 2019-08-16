Yine kendilerine yakışanı yaptılar! Sözcü, Akit’ten çalıp karanlık Oda’yı kaynak gösterdi

Taha Emre Özdemir ANKARA

Yeniakit.com.tr'ye konuşan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı tavsiyelerde bulunarak, "Dava şuurundan yoksun unsurlar güç elde etmek için AKP’lileştiler. Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir." demişti. Metiner, AK Parti'nin bu şartlar altında ömrünü tamamladığını belirterek, "Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var.” demişti.

'Metiner iyi niyetli konuştu'

AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde eski partisine ilişkin dostane uyarılarda bulunan Metiner'in açıklamaları sol medya tarafından farklı bir açıdan görülerek, kamuoyunu yanıltma çabasına dönüştürüldü. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise Metiner'in sözlerine ilişkin "Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

Sözcü yine kendine yakışanı yaptı

Birçok yayın organı Mehmet Metiner'in açıklamalarını servis ederken, Sözcü Gazetesi ise yine kendine yakışanı yaptı. Metiner'in açıklamalarını veren gazete kaynak olarak yeniakit.com.tr'yi kullanmazken, haberin girişinde 'ODA TV'nin haberine göre Metiner, şunları söyledi:' ifadesini kullanarak, röportajın ODA TV tarafından yapıldığını söyledi. Sözcü Gazete'sinin bu tavrı hem Akit Medya Grubu'na olan nefretini hem de emeğe olan saygısızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.