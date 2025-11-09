  • İSTANBUL
Gündem Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dış siyasetteki cehaletini, Azerbaycan’la aramızdaki duygusal bağı kullanarak kapatmaya çalışıyor. Uluslararası arenada görünürlük kazanmak için kılı kırk yaran Özel, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluşu vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük destekçilerinden biri olan Azerbaycan lideri Aliyev’i aradı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP lideri Özel görüşmede, kardeş ülke Azerbaycan’ın Zafer Günü'nün 5'inci yıl dönümünü kutladı, şehitlere rahmet diledi. Genel Başkan Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı. Özel ve Aliyev, CHP ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

CHP lideri Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubunun durumunu sordu. Cumhurbaşkanı Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti. Cumhurbaşkanı Aliyev, CHP lideri Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dedi chp li sevgen

İmamoğlu iddianamesi açıklanınca bir çok chp li siyasetçi halkın önüne çıkmaya yüzü olmayacak.
