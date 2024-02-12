Yine İstanbul yine arıza! Ekrem geziyor vatandaş bekliyor

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İstanbul’un başına geldiği günden bu yana icraatlarının dışında türlü rezilliklerle gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu özellikle şehirdeki ulaşım ağını soktuğu krizle büyük eleştirilerin odağında.

Toplu ulaşımı batağa sürükleyen İmamoğlu’nun bir türlü bakımını yapamadığı otobüslerin ikide bir arızalanması, yandaş ve beceriksiz şoförlerin sürekli kaza yapması gibi skandalların yanı sıra, otobüslerin bir türlü saatinde duraklara gelememesi de büyük tepki çekiyor.

Son olarak Feshane’de yaşanan skandal vatandaşı adeta çileden çıkardı. İstanbul’da bugün de Eminönü-Alibeyköy metro hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Feshane durağında inip otobüslere Eminönü’ne gitmek isteyen vatandaşlar otobüslerin olmaması nedeniyle duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Bir vatandaş, “Tramvayda elektrik kesintisi olmuş, belli duraklar arası sefer yok. Anonsta ring sefer diyor ama insanlar burada bekliyor. Ring sefer de yok” diyerek yaşanan skandalı dile getirdi.

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