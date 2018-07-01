Yine işçi midibüsü faciası! Çok sayıda yaralı var
Son zamanlarda sıkça yaşanan işçileri taşıyan araçların kazası haberine bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta meydana gelen olayda 24 kişi yaralandı.01 Temmuz 2018 Pazar 13:53
Alınan bilgiye göre, Yasin İncili yönetimindeki 01 AKK 04 plakalı midibüs, Sivas-Ankara karayolunun Yıldızeli ilçesi girişi yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 35 yolcudan 24'ü yaralandı.
Yaralılardan 12'si Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde, 9'u Numune Hastanesinde ve 3'ü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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