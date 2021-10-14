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Aktüel Yine İBB yine yalan! Belgelerle cevap verdi
Aktüel

Yine İBB yine yalan! Belgelerle cevap verdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. İBB'nin Kağıthane'de kreş açmak yer talebinde bulunduğu ancak Kağıthane Belediyesi'nden 16 aydır cevap alamadığı yalanını ortaya atan "İBB Haber"e Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den belgelerle cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 18:10:00 - 2021-10-14 18:15:23
Yine İBB yine yalan! Belgelerle cevap verdi

"İBB Haber", CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kreş açmak için Kağıthane Belediyesi'nden yer talebinde bulunduğunu ancak 16 aydır cevap alamadığı yalanını ortaya attı.

İBB'nin engellendiğini iddia eden "İBB Haber"e bizzat Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den belgelerle yalanlama geldi.

Yalanları ortaya çıktı

İBB'nin kreş talebinin Kağıthane Belediyesi tarafından 16 aydır cevapsız bırakıldığı yalanını ortaya atan İBB Haber şu ifadelere yer verdi:

"İBB, okul öncesi eğitim döneminde olan 19 bin 592 çocuğun yaşadığı Kağıthane'de kreş yapmak için Kağıthane Belediyesi'nden yer göstermesi talebinde bulundu. AKP'li Kağıthane Belediyesi, İBB'nin talebine 16 aydır yanıt vermedi."

Söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından açık bir dille yalanlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, şunları kaydetti:

"Hiç mi doğru haber yapamazsınız. Veya ilgili kurumlardan bilgi almadan bu şekilde nasıl yanlış yazabiliyorsunuz? İşte size belgeler... İBB’nin yazısı ve belediyemizin 7 gün gibi kısa sürede cevabı..."


İşte Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in paylaştığı o belgeler:

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