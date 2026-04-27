  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel ucuzlatmayı vaat ediyor… Almanya’da yeni alkol yasağı kararı Denizdeki ikmal krizi sonrası rotayı Türkiye'ye kırmak zorunda kaldılar: Dünya devi Ankara'dan gemi alacak Tam 5 bin koli... On binlerce yumurta imha edildi! Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı! Beşiktaş'taki ünlü otelde yangın: Herkes tahliye edildi! 9 günde 400 bin kişi gezdi! Türkiye’nin en büyük lale tarlasına ziyaretçi akını En ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller belli oldu! Listedeki iki il şaşırttı! Prof. Dr. Topgül: Şişkinlik sanılan şey kitle olabilir! Bu işarete dikkat...İşte o belirtisini duyurdu Sadece 10 gün canlı kalabilen laleler açtı: Dokunan yanıyor! Koparmanın bedeli bir servet
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırıyorlardı! İstanbul'da sahte altın soruşturmasında yeni detaylar…
DHA Giriş Tarihi:

Kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırıyorlardı! İstanbul'da sahte altın soruşturmasında yeni detaylar…

İstanbul’da sahte altın üreterek, kuyumcu ve döviz bürolarına satan biri kadın 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İlk operasyonda satışa hazır tanınmış altın üreticilerinin damgaları bulunan çeşitli ebatlarda çok sayıda sahte altın ele geçirilmiş, örgüt lideri olduğu öne sürülen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklanmıştı.

1
#1
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte altın üretip satan şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştı. Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

#2
Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 mermi, 350 bin ve 3 milyon 500 bin değerinde iki tane senet ele geçirilmişti. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin sorguları tamamlandı. Hazırladıkları sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurmaya çalışırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

#3
İlk operasyonun ardından tutuklanan 2 kişi ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#4
Şüphelilere yönelik yapılan ilk operasyonda Fatih’te bir atölyeye baskın yapan polis çinkodan üretilmiş ve üzerine tanınmış altın üreticilerinin sahte damgaları basılmış çeşitli gramajlarda çok sayıda materyal ele geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

Senetleri Zorla bo$ sende imza seklinde tehdit ve $antaj icin yapmi$ olabilir ler. Bakir plakalarin uzeri niteliksiz ayari cok dü$ük Altin Ile kaplaniyor, bu sayede asit testi yapila bile 22 veya 24 veriyor.. Kalipda yapiliyor.. Yani kuyumcuda..

Leyl....

Yoksa darphanenin bastigi tüm Altinlar da ister coin ister Barre, ister Kücük gramaj hepsinde amblem vardir.. Zaten olmasi da zorunludur. Kesme Altin da sakat bir konu dur, ama güvenilir biryerden ise olabilir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23