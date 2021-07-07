Yine Habertürk, yine provokasyon! Ersan Şen'den aşı olmayan vatandaşlar için 'zorbalık' çağrısı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken aşı yaptırmak isteyemeyen vatandaşlara karşı ise kaos isteyen karanlık odakların medya üzerinden sürdürdüğü baskı da kendisini iyiden iyiye gösteriyor.

Habertürk tarafından sistematik bir şekilde ekranlardan 'zorunlu aşı' propagandası yapılması aşı olmayan vatandaşlara yönelik 'zorba zihniyeti' gözler önüne seriyor.

Anayasayı kendilerince yorumlayıp aşı olmayanlara 'ceza' istediler

Habertürk'te Duygu Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı programda Muharrem Sarıkaya ile Ersan Şen, aşı yaptırmayan vatandaş için devleti yönlendirmeye çalışarak vatandaşlara cezalar getirilmesini istedi.

Zorunlu aşı uygulamasına yönelik açıklama yapan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, aşının yüzde yüz kormadığını düşünen ve aşı yaptırmak isteyen vatandaşlara cezalar kesilmesini istedi.

"Sağlık Bakanlığı’nın veya Sayın Cumhurbaşkanının adım atması gerekir"

Aşı olmayan vatandaşlara uygulanacak para cezasının anayasaya göre uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Ersan Şen, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

“Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72’nci maddesinde böyle bir düzenleme var.

Düzenleme net bir şekilde zorunlu aşının mümkün olabileceğini söylüyor.

Bu eski bir kanun 1930 yılının kanunu. Ancak 64’üncü maddesinin affıyla bu tür tehlikeli salgın hastalık dediğimiz hastalıklara tatbiki mümkün gözüküyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın veya Sayın Cumhurbaşkanının adım atması gerekir. Bunun yaptırımı para cezası. Aşıyı tatbik etmeyi zorunlu hale getirmek yasal düzenlemeye göre bizce mümkün.

Zorunlu aşının gereğini yerine getirmezseniz alınacak iki yöntem var: biri para cezası tatbiki. Bir diğeri de bazı tedbirlerin, yasakların tatbiki. Sağlık Bakanlığının, Cumhurbaşkanının, İl Umumi Hıfzıssıhha ve İlçe Umimi Hıfzıssıhha Meclisi dediğimiz, meclislerin kurulların kararları ile uygulamaya koyulabilir.

"Şu anda tatbik edilen yöntem teşvik etme, özendirme"

Türkiye Cumhuriyeti’nde yeterli aşı bulunamadığından uzun süre böyle bir yöntem zaten düşünülmedi.

Şu anda da tatbik edilen yöntem teşvik etme, özendirme, kamu spotlarıyla, yetkili makamlar vasıtasıyla özendirme şeklinde gidiyor. Ancak iş ciddi boyuta gelirse, devletin atmak zorunda olduğu adımlar vardır. Anayasa buna izin veriyor.

Ya Meclis eli ile yeni bir düzenlemeye gidilecek veya 1930 yılının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun bazı maddelerinde yetkiler tanınmış Sağlık Bakanlığına.

“Para cezası ve yasaklar konulabilir"

Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu aşı tatbik edilmiyor.

Bununla birlikte elimizde zorunlu aşıya geçebilme imkanı veren, para cezası karşılığında veya bazı tedbirleri, yasakları koyabilmeyi mümkün kılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’muz var.

Bu konuda devlet adım atar ya da atmaz, bunu bilebilmek mümkün değil.”

Habertürk'ten sistematik provokasyon!

Habertürk, aşı olan vatandaşlarla aşı olmayan vatandaşları birbirine kışkırtması ilk değil.

Serap Belet'in sunduğu Habertürk Ana Haber'de, 2007'de uydurulan ve Meclis'te AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirtmeyen 367 garabetinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğlu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ile aynı kanalda önceki yayınlarda hükümetin vaka sayılarının gerçek olmadığını ve sayıların çok fazla olduğunu iddia ederek korku pompalayan Prof. Dr. Sıla Akhan yayına çıkarılmıştı.

Kamu kurumlarına giriş yasağından seyahat yasağına varıncaya kadar kısıtlama istediler

Sunucu tarafından sorulan sorulara cevap veren Kanadoğlu ve Akhan, aşı olmayanlara yönelik özgürlükleri kısıtlayan yasaklar istemesi dikkat çekmişti.

Babasından geri kalmayan Korkut Kanadoğlu, yasal düzenlemelerle halkın aşı olmayan kesiminin özgürlüklerinin engellenebileceğini ve vatandaşların aşı yaptırmaya zorlanabileceğini söylemişti.

Rotary Kulübü üyesi Bingür Sönmez'in "Sokağa bile çıkamayacaklar" sözlerini hatırlattı

Rotary Kulübü bağlantısı ve mason olduğu iddiaları ortaya çıkana kadar Habertürk'ün daimi konuşu olan Prof Dr. Bingür Sönmez de provokasyonlara imza atmıştı.

Rotary Kulübü'nde 'hokkabazlık' yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kayıplara karışan Bingür Sönmez, yine Habertürk'te çıktığı yayınlarda halka korku pompalamıştı.

Bingür Sönmez, aşı olmak istemeyenleri "Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek" sözleriyle tehdit etmiş ve bütün vatandaşlar için "Köpek gibi aşı olacaklar" demişti.