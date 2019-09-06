Yine gezmelerde olan İmamoğlu: İzmir'deyim, coşmak istiyorum! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez İzmir'e gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışı bahanesiyle gittiği İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında düzenlenen ve ilk olma özelliği taşıyan İzmir İktisat Kongresi'ne atıfta bulunan İmamoğlu, İzmir’e geldiği için duygulandığını belirterek “İzmir’deyim, coşmak istiyorum” dedi. İmamoğlu daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ve Agora Antik Kenti'ni gezdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.