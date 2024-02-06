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Yerel Yine Esenyurt yine silahlı saldırı! İlçe resmen Teksas'a döndü!
Yerel

Yine Esenyurt yine silahlı saldırı! İlçe resmen Teksas'a döndü!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 13:02:00 -
Yine Esenyurt yine silahlı saldırı! İlçe resmen Teksas'a döndü!

Esenyurt'tan gelen silahlı saldırı haberlerinin sonu gelmiyor. Motosikletli saldırganlar önce tekel bayisinden alışveriş yaptı daha sonra markete geri gelerek silahla kurşun yağdırdı. Olayda tekel bayii sahibi bacağından yaralandı. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt'tan gelen silahlı saldırı haberlerinin sonu gelmiyor. Motosikletli saldırganlar önce tekel bayisinden alışveriş yaptı daha sonra markete geri gelerek silahla kurşun yağdırdı. Olayda tekel bayii sahibi bacağından yaralandı. Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Esenyurt’ta alışveriş yaptıkları tekel bayisinin önüne gelen motosikletli şahıslar, markete silahla defalarca ateş ederek kayıplara karıştı. Olayda iş yeri sahibi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şahıs, içeri girerek alışveriş yaptı. Marketten ayrılan şüpheliler bir süre sonra motosiklet üzerinde geri döndü.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Motosiklet ile tekel bayinin önünde duran şahıslar, silahla defalarca ateş etti. O sırada içeride bulunan iş yeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralandı. Olay sonrası şüpheliler bindikleri motosiklet ile olay yerinden ayrılıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Vasıf Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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