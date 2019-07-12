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Yine Cumhuriyet, yine rezalet! Başörtüsüne FETÖ fetvasıyla saldırdılar

CHP'nin İstanbul'da kazanmasının ardından Müslümanlara yönelik yalan ve iftira haberlerinde artış gözlenen Cumhuriyet gazetesi, yıllardır düşman olduğu başörtüsüne FETÖ'nün "füruat" fetvasıyla saldırdı. Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, köşe yazısında başörtüsü hakkında “gelenek” ifadesini kullandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:53
Yine Cumhuriyet, yine rezalet! Başörtüsüne FETÖ fetvasıyla saldırdılar

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Başörtüsü düşmanı CHP zihniyetinin temsilcisi Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, bugünkü yazısında İslam’ın temel unsurlarından biri olan örtünme meselesinde haddini aşarak fetva vermeye kalktı. Söğüt, “Herkes bilir ki, başörtüsü İslam’da ilahi bir emir değildir. Sonradan belirmiş uyulsa da olur, uyulmasa da olur bir gelenektir.” diyerek, başörtüsüne "füruat" diyen FETÖ'nün tezlerini savundu.

FETÖ’yle aynı ifadeleri kullanıyor

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanması, din düşmanı 28 Şubat zihniyetini yeniden hortlattı. Başörtüsüne olan nefretlerini her gün başka bir platformdan dile getirmeye başlayan din düşmanı güruh, şimdi de FETÖ fetvalarıyla ahkam kesmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, başörtüsü konu aldığı yazısında, “Başörtüsü İslam’da ilahi bir emir değildir. Sonradan belirmiş uyulsa da olur, uyulmasa da olur bir gelenektir.” ifadeleriyle din alimliğine soyundu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Mine Söğüt
  5. CHP
  6. FETÖ
  7. 28 Şubat zihniyeti
  8. Cumhuriyet

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