Yine Cumhuriyet, yine rezalet! Başörtüsüne FETÖ fetvasıyla saldırdılar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Başörtüsü düşmanı CHP zihniyetinin temsilcisi Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, bugünkü yazısında İslam’ın temel unsurlarından biri olan örtünme meselesinde haddini aşarak fetva vermeye kalktı. Söğüt, “Herkes bilir ki, başörtüsü İslam’da ilahi bir emir değildir. Sonradan belirmiş uyulsa da olur, uyulmasa da olur bir gelenektir.” diyerek, başörtüsüne "füruat" diyen FETÖ'nün tezlerini savundu.

FETÖ’yle aynı ifadeleri kullanıyor

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kazanması, din düşmanı 28 Şubat zihniyetini yeniden hortlattı. Başörtüsüne olan nefretlerini her gün başka bir platformdan dile getirmeye başlayan din düşmanı güruh, şimdi de FETÖ fetvalarıyla ahkam kesmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, başörtüsü konu aldığı yazısında, “Başörtüsü İslam’da ilahi bir emir değildir. Sonradan belirmiş uyulsa da olur, uyulmasa da olur bir gelenektir.” ifadeleriyle din alimliğine soyundu.