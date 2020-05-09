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Siyaset

Yine CHP’li belediye yine isyan! “Yazıklar olsun”

CHP elindeki belediyelerde her geçen gün yükselen isyan çığlığına İstanbul’da bir yenisi daha eklendi. Aylardır yoldaki çukurun düzeltilmediğini belirten vatandaş, “Yazıklar olsun” diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:21:00 -

İcraatten çok laf üreten CHP’li belediyelere isyan her geçen gün daha da artıyor. CHP’li belediyeler ise hizmet bekleyen vatandaşların çığlığına duyarsız kalmaya devam ediyor.

Son olarak da İstanbul’un CHP’li belediye idaresindeki Maltepe’de vatandaş isyan bayrağını çekti. Yoldaki çukurun 4 aydır düzeltilmediğini belirten şahıs, “Bu memlekette belediye yok mu? Burası 3-4 aydır böyle. Zabıtalar buradan gelip geçmiyor mu acaba? Rezilliğe bak. Belediye arabası, vatandaşın arabası bozulacak. Yazıklar olsun.” diyerek CHP’li belediyeye sitem etti.

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