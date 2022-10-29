Yine CHP yine işçiye eziyet! Beşiktaş Belediyesi'nde şoförler iş bıraktı

CHP'li belediyeler adeta tel tel dökülüyor. 2019 yılındaki yerel seçimler öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li isimler, koltuklarına oturdukları belediyelerde icraatlarından çok skandallarıyla gündeme geliyor.

Yolsuzluk, rüşvet ve terör örgütleriyle ilişkili isimlere verilen görevlerle kamuoyunun tepkisi çeken CHP'li belediyelerde çalışanlar bir bir iş bırakıyor.

Son olarak CHP'li Rıza Polat idaresindeki Beşiktaş Belediyesi'nde şoförler iş bıraktı.

"1 yıldan bu yana kaç salı geçti"

Beşiktaş Belediyesi'nde Barka Atık Yönetim adlı taşeron firmaya bağlı çalışan şoförler, çalışma koşullarının düzeltilmesi, ücretlerin düzenli ödenmesi ve sendikalaşma hakları için iş bıraktı.

Uzun çalışma sürelerine rağmen mesai ücretlerinin ödenmediğini söyleyen işçiler sendikalaşma haklarının önündeki engellerin de kaldırılmasını istedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, işçilerin eylemi sonlandırmasını, salı günü aralarından seçecekleri bir temsilciyle görüşmek istediğini iletti.

Kontak kapatan Beşiktaş Belediyesi şoförleri ise Belediye Başkanı Polat'ın bu teklifini kabul etmedi, "1 yıldan bu yana kaç salı geçti" diyerek tepki gösterdi.

“Taşeron firma dışarıdan şoför getirdi”

Evrensel'de yer alan habere göre, kontak kapatan şoförler Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü önündeki bekleyişini sürdürürken işçilerin bağlı bulunduğu taşeron firma Barka Atık, dışarıdan şoför getirerek araçları dışarıya çıkarmaya çalıştı. İş bırakan şoförler ve Barka Atık yöneticileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü şoför biriminde açıklama yapan işçiler talepleri kabul edilene kadar mücadele edeceklerini duyurdu. İşçiler adına açıklamayı okuyan Denizhan Solmaz, “Beşiktaş Belediyesi taşeronu Barka Atık Yönetim firmasında şoför olarak çalışan emekçileriz. Merkezi Yönetiminin Cumhuriyetin kazanımlarını elimizden almaya çabaladığı gibi, sosyal demokrat olduğunu iddia eden Beşiktaş yerel yönetimi de taşeron şirket aracılığıyla bizim haklarımızı tek tek alıyor” dedi.

"Bizler açısından büyük problem"

Uzun çalışma sürelerine rağmen fazla mesailerin ödenmediğini, örgütlenme hakkının gasp edildiğini ve yol harcırahlarının verilmediğini belirten Solmaz, “Bankaların verdiği maaş promosyonlarının ödenmemesi, birçok arkadaşımız on yılı aşkındır çalışıyor olmasına rağmen kıdem tazminatların verilmemesi, resmi tatillerde çalıştırılmamıza rağmen ücret farklarının ödenmemesi bizler açısından büyük problem” diye konuştu.

1 yılı aşkın süredir belediye ve şirket yetkililerinden sorunlarının çözümüne dair geri dönüş alamadıklarını belirten Solmaz, “Bugün resmi tatil olmasına rağmen ekonomik karşılığı olmadan haksızca bizi çalıştırmak istemeleri de koşullarımızın kanıtıdır” dedi.

“DİSK burada yok. DİSK bize sırtını dönmüştür”

3 yıldır belediyede şoför olarak çalışan Denizhan Solmaz, “Burası Ortaköy, biz taşralardan geliyoruz. Bizim bulunduğumuz yerlerde çorba 15 lirayken burada 25 lira, yemek hakkımız olmadığı için burada günlük harcamamız en az 70 lira, bu da ayda 2000 liraya yakın. Cumartesi Pazar çalışmaya geldiğimizde bu daha da yükselmekte” dedi.

Solmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Personel servisi çeken arkadaşlar yönetimin keyfi uygulamalarından dolayı bazen servis hakkından da yararlanamıyor. Yol paralarımız da buna eklendiğinde zorlanıyoruz. Herkes borç alarak geçinmekte. İstanbul koşullarında 7 bin liradan aşağı ev yok, bizim aldığımız ücret ev kiralarını karşılamıyor. Artık bu isyanımızın duyulmasını istiyoruz. Bir örnek vermek istiyorum, belediye taksi duraklarında çorba dağıtıyor, bunu dağıtan şoför arkadaşın listede ismi yok. Taksi durağına verdiğimiz çorbadan artarsa arkadaşımız’ bir tane bana verir misin” diye sormak zorunda kalıyor, bu reva görülüyor bize. Ayrıca aramızda DİSK üyeleri olmasına rağmen DİSK'i çağırmamıza rağmen DİSK burada yok. DİSK bize sırtını dönmüştür."