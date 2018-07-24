Yine CHP yine iftira! Çöken bina için bakın kimi suçladı...

Türkiye'de yaşanan her olayı AK Parti'ye bağlamasından başka bir icraatı olmayan CHP, son olarak Beyoğlu'da çöken binayı da AK Parti'ye bağlayarak iftira attı.

İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması yaşanan bina çöktü. Çöken binanın ardından CHP, yine AK Parti'ye iftira siyasetine başladı.

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, 1994 yılında yapılan binadan AK Parti'yi sorumlu tuttu. Sosyal medya hesabından iftira, suçlama ve karalama kampanyasına başlayan Mahmut Tanal komik duruma düştü.

Twitter hesabından çöken binanın fotoğrafını paylaşan Tanal, "Seçimlerden önce milyonlarca kişiyi ilgilendiren sözde 'imar barışı' adı altında yasalaşan imar affı yangından mal kaçırır gibi çıkarıldı. Oy için insan hayatını hiçe sayan AKP, kaçak, ruhsatsız ve iskansız yapılara para karşılığında ruhsat vermeeyi vaadetti. Sonuç bu... Beyoğlu" ifadelerini kullandı.