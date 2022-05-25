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Ekonomi Yine başladılar! Dolar 10 gün içinde o rakamı bulacakmış
Ekonomi

Yine başladılar! Dolar 10 gün içinde o rakamı bulacakmış

Döviz kurundaki hareketliliği fırsat bilen felaket tellalları, her zaman olduğu gibi yine atıp tutmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:01:00 -
Yine başladılar! Dolar 10 gün içinde o rakamı bulacakmış

Döviz kurundaki hareketliliği fırsat bilen felaket tellalları, her zaman olduğu gibi yine atıp tutmaya başladı. Kendisini "para ve altın stratejisti" olarak tanıtan Tunç Şatıroğlu, katıldığı canlı yayında dolar kurunun 21 lira olacağını iddia etti. Türkiye'nin çok kötü durumda olduğunu ileri süren Şatıroğlu, "Dolar 10 gün içinde 17 lirayı bulabilir. Hatta burada da durmaz, 21 lirayı bulup onu da geçer. Dolar borcu olan hemen kapatsın. Dolar kurunun baskılanabilmesi için sadece yüksek faiz işe yarayabilir. Dolar satarak sadece bir süre baskılayabilirsiniz. Ben doların daha da yükselmesini bekliyorum" diyerek korku pompaladı. 

 

 

 

 

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Yorumlar

Ahmet

İyide adamların dedikleri kısa zamanda gerçekleşiyor bu olay psikolojik çünkü onun için algı yapıyorlar milleti yönlendirip dolar aldırıyorlar sende İslam bey ve bir kadınla algı yapıyorsun ama başarılı olmuyor Akitcim güven önemli çünkü Erdoğan’ın yaptığı hatalar güveni sarstı..

yeşil vadi

Akıl ve bilim merkezli yorum yapanlar ne zamandan beri felaket tellalı oldu. Geldiğimiz nokta belli. Sonuç ortada
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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