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Siyaset Yine anca yapraklar alkışlar! İmamoğlu belediyeyi iflasa sürükleyecek hamlesini müjde diye duyurdu
Siyaset

Yine anca yapraklar alkışlar! İmamoğlu belediyeyi iflasa sürükleyecek hamlesini müjde diye duyurdu

Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederken, "Temel atmama töreni" düzenleyen ve "Yapraklar beni çılgınca alkışlıyor" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez belediyeyi soktuğu devasa borcu "müjde" olarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:45:00 -
Yine anca yapraklar alkışlar! İmamoğlu belediyeyi iflasa sürükleyecek hamlesini müjde diye duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara borçlanma müjdesi verdi. İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında, "Önemli bir haberi sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Çok keyifliyiz. Dünyanın ekonomik zorluklarla boğuştuğu şu günlerde yakın geleceğimize ilişkin çok güzel bir haberi buradan paylaşmaktan çok mutlu olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak" dedi.

"2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık" diyen İmamoğlu, "İhraç etiğimiz bu tahvil sonucu; İstanbul’a kazandırdığımız 580 milyon dolarlık finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızla başlayacağız. Böylelikle İstanbul, toplam 52,1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşacak. Bu hatlarda, tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere, günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınacak. İstanbul içinde trafik rahatlarken, İstanbulluların hızlı ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Bu yeni finansmanın katkısının sonucunda, İBB olarak, aynı anda 10 hatta raylı sistem inşaatlarımız sürecek” bilgilerini paylaştı.

Satışı gerçekleştiren ekibi alkışlatan İmamoğlu, "Elde ettiğimiz sonuç; büyüklüğü, faiz oranı ve vadesiyle birlikte değerlendirildiğinde, şeffaflık ve liyakat açılarından yeni İBB yönetimine duyulan uluslararası güvenin bir özetidir" ifadelerini kullandı.

Göksu'dan sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Göksu "1.5 yılda İstanbul’u 15.5 Milyar TL borçlandıran İBB Başkanı, bugün buna 4,5 milyar TL daha ekledi. İstanbul’u borç batağına sürükleyen bu beceriksiz yönetim yüzünden, “'Temel Atmama Töreni'nden sonra maalesef 'İstanbul’u Borçlandırma Töreni'ne de şahit olduk" diye açıklama yaptı.

Temel atmama töreni

AK Parti döneminde yapımına karar verilen 1.5 milyar liralık Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal eden İmamoğlu, projeyi rafa kaldırmakla yetinmemiş, tarihte bir ilke imza atarak 'Temel atmama' töreni düzenleyen ilk insan olmuştu. Ardından İmamoğlu, "Bu ağaçların yaprakları çılgınca beni alkışlıyor" diyerek kendisini övmüştü.

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