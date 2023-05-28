'Yine Anadolu Ajansı diye kafa ütülüyorlar' dedi! Kılıçdaroğlu destekçisi isyan etti: Ancak bu kadar beceriksiz olur

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İnci, "CHP yine oy sayımını yeterince hızlı yapamıyor." dedi.

"Yine Anadolu Ajansı diye kafa ütülüyorlar." ifadesini kullanan Serkan İnci, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Bir kadro ancak bu kadar beceriksiz ve iş bilmez olur. Her seçim aynı geyik…"



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