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Gündem Yine alkollü eğlence yine felaket! Kan donduran anlar kamerada...
Gündem

Yine alkollü eğlence yine felaket! Kan donduran anlar kamerada...

Yeniakit Publisher
2023-12-17 18:22:00 -

Kocaeli’de alkollü bir eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şehrin ortasında yere yatırılan ve tekmelenen iki kişi ardından kemerle darbedildi. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.

O anlar kamerada!

Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, 2 kişinin yere yatırılarak tekmelendiği, ardından kemerlerle darbedildiği anlar yer aldı.

Ayrıca videoda, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.

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