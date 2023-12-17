Yine alkollü eğlence yine felaket! Kan donduran anlar kamerada...
Kocaeli’de alkollü bir eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Şehrin ortasında yere yatırılan ve tekmelenen iki kişi ardından kemerle darbedildi. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.
O anlar kamerada!
Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, 2 kişinin yere yatırılarak tekmelendiği, ardından kemerlerle darbedildiği anlar yer aldı.
Ayrıca videoda, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor.