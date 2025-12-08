  • İSTANBUL
8 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (8.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٧١) وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّاۚ
(٧٢) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذٖينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمٖينَ فٖيهَا جِثِيًّا

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(71) İçinizden, oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.

(72) Sonra biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.

(Meryem Suresi, 19/71-72)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“İçinizden, oraya (cehenneme) varmayacak hiçbir kimse yoktur” meâlindeki 71. âyette geçen cümle ile devamı üç türlü yorumlanabilir:

a) Bunlardan maksat sırattan geçenlerdir. Mümin olsun kâfir olsun bütün insanlar aynı zamanda cehennemin üstünde kurulmuş olan sırattan geçmek zorunda oldukları için oraya uğramış olurlar. Ancak 72. âyete göre “kötülükten sakınanlar” cehennemden esirgenirken “zalimler diz üstü çökmüş olarak” orada bırakılacaktır.
b) Maksat kâfirlerdir ve bunlar cehenneme gireceklerdir.
c) Potansiyel olarak her insan ameline göre cennete olduğu kadar cehenneme de girebilecek durumdadır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 612-613

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“İçinizden kim bana insanlara yük olmayacağına, onlardan bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de ona cennet’te olacağına garanti veririm.”

Kaynak: Tirmizî, Zühd, 61


GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:


                   Su uyur, FETÖ'cüler uyumaz!

