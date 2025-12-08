  • İSTANBUL
Gündem Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi
Gündem

Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi

Türkiye'de ulaşımın kalbi konumunda bulunan Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili oluyor.

Yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Beyaz örtüyle kaplanan Kartalkaya bölgesi havadan dronla görüntülendi.

