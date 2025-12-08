Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi
Türkiye'de ulaşımın kalbi konumunda bulunan Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili oluyor.
Yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı.
Beyaz örtüyle kaplanan Kartalkaya bölgesi havadan dronla görüntülendi.