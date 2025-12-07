Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…
İzmir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve mübarek eşlerine alçakça sözlerle hakaret eden insan müsveddesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de sosyal medya yayınlarında Hazreti Peygamber’e ve aile fertlerine yönelik alçakça hakaretler eden E.K. adlı insan müsveddesinin görüntüleri büyük tepki çekerken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal inceleme başlattı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli yayıncıyı kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda İslam dini açısından hassas kabul edilen değerlere yönelik alçakça ifadeler, Peygamber Efendimiz ile eşlerine hakaretler ettiği belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli “halkın dini değerlerini aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.