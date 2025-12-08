  • İSTANBUL
Alman otomobil devi Mercedes'in yeni modeli 2026 GLB tanıtıldı.

#1
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni GLB, hem 5 koltuklu hem de 7 koltuklu seçeneklerle geliyor

#2
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

İŞTE ÖZELLİKLERİ

#3
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre, Yeni GLB 250+, 631 kilometreye varan menziliyle segmentinde öncü.

#4
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

48 volt teknolojisine sahip yüksek teknoloji elektrik destekli hibrit modeli, şehir içi hızlarda tamamen elektrikli sürüş sunuyor.

#5
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

1,8 tona varan çekme kapasitesiyle, tamamen elektrikli yeni GLB kompakt karavanları da çekebilecek bir güçte.

#6
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Beş ya da yedi kişinin rahatça sığabileceği yeni GLB, geniş ön ve arka bagaj hacmiyle öne çıkıyor.

#7
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

SUV'nin tavan çizgisi ve standart panoramik tavan sayesinde yeni elektrikli GLB, ilk iki koltuk sırasındaki baş mesafesinde belirgin bir artış sunuyor. Yolcular, artık arka koltuklarda da daha fazla bacak mesafesine sahip. İkinci sıradaki koltukların konforu, diğer özelliklerin yanı sıra, artık daha uzun uyluk desteği ile belirgin şekilde iyileştirildi.

#8
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Opsiyonel üçüncü sıradaki iki ek koltuk, boyu 1,68 metreye kadar olanlara da yeterli konfor sunuyor. Easy Entry işlevinin 23 milimetre daha uzun ayar aralığı ve genişletilmiş arka kapı açıklığı sayesinde, üçüncü sıra koltuklara binmek artık daha kolay. Günlük kullanımda fark yaratacak bir diğer artı da kapıların eşiklere kadar uzanması. Bu, giriş konforu sağlamanın yanında kapı açıklığını (ve dolayısıyla kıyafetleri) kirden korur hale getiriyor.

#9
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Aks mesafesi de 60 milimetre artarak 2.889 milimetreye ulaştı. Bu sayede ikinci koltuk sırasındaki bacak mesafesi 68 mm'ye kadar çıkarak yolculuk daha konforlu hale geliyor. SUV'nin tavan çizgisi ve standart panoramik tavan, baş mesafesi ve ferahlık açısından avantajlar sunuyor. EQB ile karşılaştırıldığında, sürücü ve ön yolcu için maksimum baş mesafesi 35 mm, ikinci ve üçüncü sıradaki arka koltuk yolcuları için ise sırasıyla 64 mm ve 10 mm artırıldı.

#10
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Bagaj bölmesini genişletmek için, isteğe bağlı üçüncü sıra koltuklar yükleme zemini içine indirilebiliyor. Beş koltuklu modelde, yüksekliği ayarlanabilir yükleme bölmesi zemini çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Yükleme yüksekliğini en üst düzeye çıkarmak veya daha küçük eşyaları çift zeminde saklamak için kullanılabiliyor.

#11
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

4MATIC versiyonlarında çekiş gücü gerektiğinde, ön akstaki elektrik motoru anında devreye giriyor. 4MATIC modellerinde TERRAIN MODE özelliği de bulunuyor. Bu sürüş programı, arazi ve çakıllı yollarda sürücüyü desteklemek için sürüş sistemini, direksiyonu ve frenlerin özelliklerini ayarlıyor.

#12
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni GLB, standart olarak yenilikçi VISION CONTROL ön cam silecek sistemine de sahip. Bu sistem, ön camı hızlı ve derinlemesine temizliyor. Su, ihtiyaç duyulduğunda silecek lastiğinin hemen önüne püskürtülür. Artık sürücünün görüşünü aniden kapatan su fışkırmaları ortadan kalkıyor. Aynı zamanda sıvı camdan uzak bir alana da gitmeyerek yalnızca temizlik için kullanılıyor. VISION CONTROL, sürücü destek sistemlerinin kamera ve sensörlerinin bulunduğu ön camın üst kısmını da güvenilir şekilde temiz tutuyor.

#13
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni GLB, verimlilik ve iklim konforunu yeni bir seviyeye taşıyor. Örneğin, -7 derecelik soğuktaki 20 dakikalık bir yolculukta, arabanın içi önceki modele göre iki kat daha hızlı ısınıyor. Bu, geleneksel motora sahip bir modelin ısıtma süresini bile geride bıraktığı anlamına geliyor. Önceki modele kıyasla, GLB bunun için sadece yaklaşık yarısı kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu, elektrikli menzili üzerinde de olumlu bir etkiye sahip.

#14
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Isıtma işlemi, biri araca biner binmez otomatik olarak başlıyor. Mercedes Benz öncelikle üst vücudu ve elleri ısıtmaya odaklanıyor. Bu, önceden ısıtılmasa bile hızlı bir konfor sağlıyor. Ayrıca, sistem artık daha sezgisel ve kullanımı daha kolay. Yolcular şarj ederken, araçta otururken veya hatta uyurken, sistem akıllı ve öngörülü çalışma stratejisi sayesinde ısıtma ve soğutmayı sorunsuz bir şekilde düzenliyor.

#15
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni GLB, Avrupa’da standart olarak sunulan DISTRONIC mesafe kontrolü dahil olmak üzere kapsamlı bir sürüş destek sistemi yelpazesine sahip. Bu bölgedeki donanım; sekiz kamera, beş radar sensörü, 12 ultrasonik sensör ve gelecekteki işlevler için yeterli güç rezervine sahip, su soğutmalı yüksek performanslı bir bilgisayardan oluşuyor

#16
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Mercedes-Benz artık tüm destek sistemlerini MB.DRIVE adı altında bir araya getiriyor. Piyasaya sunulduğu anda birçok dijital ekstra hazır olacak veya Mercedes-Benz Store üzerinden sipariş edilebilecek. Ek dijital ekstralar ise daha sonraki dönemlerde güncellemelerle kullanılabilir hale gelecek.

#17
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Hızlı bir şekilde yeniden şarj edilebiliyor. 800 volt sistemi, yeni nesil batarya ile şarj sürelerini kısaltıyor. Yeni GLB, 10 dakika içinde 260 kilometreye kadar (WLTP) menzil gidebilecek kadar şarj edilebiliyor. 800 voltluk şarj istasyonlarında 320 kW’a kadar kapasiteyle hızlı DC şarj mümkün. GLB, 400 voltluk şarj altyapısını da kullanabiliyor. Opsiyonel olarak bir DC dönüştürücüsü bulunuyor. AC şarj kapasitesi ise 22 kW’a kadar çıkıyor.

#18
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

20 inç jantlarla standart olarak sunulan adaptif sönümlemeli süspansiyon, özellikle konforlu veya alternatif olarak daha sportif bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sürücüler, DYNAMIC SELECT kumandasını kullanarak aracın sönümleme karakteristiklerini değiştirebiliyor. Daha konforlu bir sönümleme sunan Comfort modu ile daha sert ve sportif bir ayar sunan Sport modu arasında seçim yapabiliyorlar.

#19
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni GLB, pazara çıkmasını takip eden aylarda, çekici bir giriş seviyesi elektrikli model ve 48 volt teknolojisi ile şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoruna sahip yüksek teknolojili bir hibrit olarak da satışa sunulacak.

#20
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Dik bir ön tasarım, eğimli olmayan bir ön cam ve kısa çıkıntılarla güçlü SUV oranları, aracın yandan görünümünü karakterize ediyor. Çevresel çamurluk kaplamaları ve önde ve arkada yer alan görsel korumalar, aracın arazi karakterini vurguluyor. Geniş iz açıklığı ve gövdeyle hizalı yerleştirilmiş jantlar, kaslı omuz çizgileriyle birleşerek GLB’ye güçlü bir görünüm kazandırıyor.

#21
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Krom görünümlü toplam 94 adet ayrı animasyonlu LED yıldız, ikonik radyatör ızgarasının öne çıkan detaylarını oluşturuyor. Ülkelerdeki düzenlemelere bağlı olarak, ortadaki yıldız tamamen veya kısmen aydınlatılıyor. GLB hibrit modelini görsel olarak ayıran az sayıdaki özellikten biri ise, klasik Mercedes-Benz desenine sahip krom kaplı radyatör ızgarası ve bunu çevreleyen standart LED ışık çizgisi.

#22
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Geniş panoramik tavan, segmentinde yeni bir standart belirliyor. Olağanüstü geniş ve açık bir alan hissi yaratıyor. Güneş ışınlarından korunmak için, iç kısımda kızılötesi yansıtıcı ve düşük emisyonlu (LowE) kaplamaya sahip ısı yalıtımlı lamine güvenlik camı bulunuyor. Yaz aylarında aracın içinin ısınmasını azaltırken kışın ise LowE kaplama, iç mekân ısısını geri yansıtarak ısı kaybını azaltıyor. Yaklaşık 200 nanometre kalınlığıyla, çapı yaklaşık 50.000 nanometre olan insan saç telinden daha ince.

#23
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni iç tasarım prensibi, havada asılı gibi duran MBUX Superscreen (isteğe bağlı) gibi birkaç ikonik yüksek teknoloji unsuruna odaklanıyor. Geniş cam yüzeyinin arkasında, sürücü için 26 santimetre (10,25 inç) ekran, 35,6 santimetre (14 inç) merkezi ekran ve ön yolcu için 35,6 santimetre (14 inç) ekran bulunuyor. Bir başka dikkat çekici özellik ise, ek bir saklama bölmesi bulunan, havada asılı gibi duran, sportif ve yüksek konumdaki orta konsol. Yeni direksiyon simidi ergonomik olarak tasarlanmış ve kullanımı sezgisel. Mercedes-Benz, çok sayıda müşteri talebine yanıt olarak, sınırlayıcı ve DISTRONIC için bir mandal ve ses kontrolü için bir roller’ı yeniden kullanıma sunmuştur.

#24
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Progressive, AMG ve AMG Plus tasarım konseptleri ile Gece Paketi ve diğer donanım seçenekleri sayesinde GLB, müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde çok çeşitli şekillerde yapılandırılabiliyor. Ayrıca çok sayıda trim elemanı ve iç malzeme seçeneği de mevcut. Bir başka kişiselleştirme seçeneği ise MBUX Superscreen için 11 ortam stili. Bu sayede kullanıcılar araçta kişisel bir atmosfer yaratabiliyor. Göstergeler, kumandalar ve ortam aydınlatması dahil olmak üzere gösterge panelinin renk düzeni, bu arka plan motifleriyle uyumlu hale getirilebiliyor.

#25
Foto - Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni MBUX Sanal Asistan, üretken yapay zekâ sayesinde araç ve sürücü arasındaki ilişkiyi kökünden değiştiriyor. Bir arkadaşla yapılabilecek türden karmaşık, karşılıklı diyalogları mümkün kılıyor ve kısa süreli hafızaya sahip. ChatGPT4o ve Microsoft Bing ile yapılan aramalara dayalı olarak, internetin kolektif bilgisini bir araya getiriyor. Google Gemini sayesinde, navigasyonla ilgili sorular konusunda da oldukça bilgili. Google Maps platformundaki bilgilere erişerek kullanıcılara navigasyon, ilgi çekici noktalar ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş cevaplar verebiliyor. MBUX Sanal Asistan, Sıfır Katman'da her zaman “canlı” bir avatar olarak bulunuyor./ kaynak: haber7

