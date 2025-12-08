Gözlerin pası silindi: Otomobil devi yeni modeli tanıttı!

Yeni iç tasarım prensibi, havada asılı gibi duran MBUX Superscreen (isteğe bağlı) gibi birkaç ikonik yüksek teknoloji unsuruna odaklanıyor. Geniş cam yüzeyinin arkasında, sürücü için 26 santimetre (10,25 inç) ekran, 35,6 santimetre (14 inç) merkezi ekran ve ön yolcu için 35,6 santimetre (14 inç) ekran bulunuyor. Bir başka dikkat çekici özellik ise, ek bir saklama bölmesi bulunan, havada asılı gibi duran, sportif ve yüksek konumdaki orta konsol. Yeni direksiyon simidi ergonomik olarak tasarlanmış ve kullanımı sezgisel. Mercedes-Benz, çok sayıda müşteri talebine yanıt olarak, sınırlayıcı ve DISTRONIC için bir mandal ve ses kontrolü için bir roller’ı yeniden kullanıma sunmuştur.