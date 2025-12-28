  • İSTANBUL
Gündem

Yine alkol yine kaza! Sultabveyli'de 4 kişi yaralandı

Alkol belası yine bir faciaya yol açtı. İstanbul Sultanbeyli'de alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

