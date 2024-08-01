Yine alkol, yine felaket... Balkondan düşerek öldü
Tekirdağ'da alkollü olduğu belirtilen şahıs 3'üncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Edirne 5. Sokak'ta bulunan apartmanın 3. katından düşen Muhsin Çapın, ailesini yasa boğdu. 32 yaşındaki Çapın'ın düşme sebebinin balkonda alkol tüketmesi olduğu iddia edildi.
Uzun süre balkondan çıkmadığı fark edilen genç adamın akrabaları, Çapın'ın balkondan düştüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme uzmanlarının incelemelerinin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Evli ve 2 çocuk babası Muhsin Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.