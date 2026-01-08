  • İSTANBUL
Yine alkol rezaleti: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Yine alkol rezaleti: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Yine alkol rezaleti: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte alkol alan üç arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin kullanıldığı çatışmada 22 yaşındaki Mert Aybar yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada Mert Aybar (22) olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Medar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Aybar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Emre T.’nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kırıkkale'de kanlı kavga!
Kırıkkale'de kanlı kavga!

Yerel

Kırıkkale'de kanlı kavga!

Otogarda meydan savaşı: Kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler
Otogarda meydan savaşı: Kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler

Gündem

Otogarda meydan savaşı: Kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler

Sıra kavgasında dehşet: Müşteriyi hastanelik etti!
Sıra kavgasında dehşet: Müşteriyi hastanelik etti!

Yerel

Sıra kavgasında dehşet: Müşteriyi hastanelik etti!

