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Gündem Yine algı peşindeler! ‘Bilim’ diye tepinenlere neden batar ki bu karar?
Gündem

Yine algı peşindeler! ‘Bilim’ diye tepinenlere neden batar ki bu karar?

Lafa gelince 'Çağdaşız bilimi destekliyoruz' ayaklarına yatan Oda TV, Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın deprem verilerinin farklı olmasının yol açtığı sorunlara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın harekete geçmesini hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 12:06:00 - 2020-11-28 12:14:11
Yine algı peşindeler! ‘Bilim’ diye tepinenlere neden batar ki bu karar?

 yeniakit.com.tr 

Seferihisar-Sisam depreminin büyüklüğüyle ilgili Kandilli Rasathanesi ile AFAD verileri arasındaki çelişkinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görüşüldüğü ve tartışmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nokta koyduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre; Erdoğan’ın “İki kurum da büyüklüğü verecek” dediğini belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, şunları söyledi:

Önemli olan bir araya gelip tek ses olabilmek ama onu maalesef yapamadık. Defalarca farklı büyüklükler verdik. En son Afet Acil Durum Toplantısı’nda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi dedi ki: Biz Bakanlar Kurulu’nda konuştuk, hatta Cumhurbaşkanımızın da bu yönde tavsiyeleri var; ‘Kandilli saygın bir kurum, uzun yıllardır bu işi yapıyor, AFAD da tabii ki de Kandilli de büyüklüğünü verecek. İki büyüklük de ortada dolaşıyor, bu konuda hiçbir sorun yok’ dedi. Sağ olsun, biraz da bizi rahatlattı, önümüzü de açmış oldu. Dolayısıyla çok daha rahatladık şimdi, deprem büyüklüklerini verebiliyoruz.

Oda TV’nin ağzı köpürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deprem ülkesi olan Türkiye’de bir sorun teşkil eden bu veri sorununu çözmek için harekete geçmesi Oda TV’yi rahatsız etti. Sözde çağdaşlığı, akılcılığı ve bu doğrultuda bilimsel çalışmaları desteklen karanlık oda, Erdoğan’ın AFAD ve Kandilli Rasathanesi arasındaki ihtilafı çözmeye çalışmasını hazmedemedi. Tetikçi haber sitesi, haberi, “Deprem kararını da Erdoğan verdi” başlığıyla duyurdu.

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