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Gündem Yine algı operasyonuna giriştiler! Beton Ekrem'in cila merkezinin foyası ortaya çıktı
Gündem

Yine algı operasyonuna giriştiler! Beton Ekrem'in cila merkezinin foyası ortaya çıktı

140 Journos'ın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cilalamak ve AK Parti'nin kentsel dönüşüm projelerini karalamak için yayınladığı belgeseldeki görüntüler 2 yıl öncesine ait çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 12:49:00 - 2021-09-30 12:57:38

 yeniakit.com.tr 

ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkan 140 Journos isimli YouTube kanalı, “das kapital” isimli belgeselinde, hükümetin kentsel dönüşüm projelerini hedef aldı. Algı dolu çalışmalarıyla bilinen kanal, AK Parti’nin inşaat konusunda başarısız olduğu algısı oluşturmaya çalışarak 2 yıl önceki görüntüleri servis etti. Görüntülerin, Çamlıca Kulesi’nin henüz inşaat halindeyken çekildiği görüldü.

Algı dolu videoda, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Kendisi de müteahhit olan ve piyasada, “Beton Ekrem” olarak tanınan İmamoğlu’nu konuşturan kanal, CHP yalakalığında Sözcü’yü aratmadı.

Algı dolu mesajların verildiği programda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB) Mücella Yapıcı da yer aldı. Mühendislik dışında her konuda yorum yapan ve siyasi açıklamalarının dışında hiçbir icraatla gündeme gelemeyen TMMOB’nin 140 Journos’a destek vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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