Yine ağababalarına koştular! Anastasiadis ABD’den yardım dilendi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup gönderdiğini ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında başrol oynamasını istediğini yazdı.

Anastasiadis’in, ABD Başkanı Joe Biden’a, ayrı bir mektup göndermeyi tercih ederek, Biden’a, var olan mükemmel ilişkileri ve Kıbrıs sorunun çözümüne duyduğu ilgiyi anlattığı ifade edilen haberde, Anastasiadis’in, “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını terk etmeyeceğim” şeklindeki açıklaması nedeniyle de Biden’a teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Ayrıca Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Biden’a yönelik mektubunda gayriresmî 5+BM konferansında olanlar konusunda bilgilendirdiğini ayrıca Türk tarafının pozisyonlarının kabul görmesinin mümkün olmadığının nedenlerini de anlattığını yazarken, habere göre Anastasiadis, ABD’nin Kıbrıs sorununda başrol oynaması yönündeki isteğini de dile getirdi.