Haşmet Babaoğlu, Sabah’taki yazısında şunları dile getirdi: “Hepsi orada... Kazandaki aş kimseye yetmediği için kepçeyi fırlatıp haykırarak oradan uzaklaşan yardım görevlisi orada... Kendine ve kardeşlerine bir avuç yemek kalan sıranın sonundaki gözü yaşlı küçük kız orada... Elindekini çocuklarına yediren ama kendisi günlerdir aç anne orada... Yardım malzemeleri arasında gelen bir paket kedi mamasını kedilerine paylaştırmaya çalışan çocuklar orada... Ve koca yürekli yardım gönüllüleri... Oradalar... Sonra gösterişli medyamızın ‘sağlıklı beslenme’ yazılarına bakıyorum...

Bu konular gözlerimize çekilen bir örtü gibi geliyor bana artık... Beslenemeyen, aç bırakılan halkların üzerine bir örtü... Protein nereden alınmalıymış, beyaz etin hangisi faydalıymış, lifli besinler mutlaka yenmeliymiş... Berbat bir şakaya dönüşüyor hepsi... Hatta seçilmiş körlüklerin karanlığı olup çıkıyorlar... Geçin yahu! Gazze'ye bakın... Şimdi esas soruya geleyim... Gazze'nin hâlini yavaş yavaş içimize sindirecek miyiz? Mümkün mü bu? Çünkü şöyle bir ABD, AB ve İsrail tasarımı dikkatimi çekmeye başladı: Global kamuoyunda bir tür Gazze yorgunluğuna yol açıp dikkatleri söndürmek istiyorlar...

Gazze orada yerle bir edilmiş hâlde kalacak; hâlâ her gece bombalanacak... Lakin biz yapay zekânın insanı yok edeceğini konuşup duracak ve bundan korkacağız... Öyle mi? Bu mu yani?”