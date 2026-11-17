Turgay Güler yazısında şunları dile getirdi: “Bizim AKINCI ve Bayraktar TB2'ler hangi karayoluna indi. Manisa-Balıkesir. Yani Batı Anadolu. Mesajı çok netti. Yunan'a 'oğlum bak git' dedik. Anlar mı peki? Anlamaz! Ya ne yapar? O velet gibi kaşınır. Sonra süpürgenin sapını kafasına yer. Yiyecek de! Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süredir daha diplomatik daha nazik bir tonda 'evladım yapma etme, kaşınma' diyor bu arkadaşlara. Yunan kamuoyunun ağırlıklı bir kesimi de uyarıyor. Ama Miço almış İsrail'i arkasına atar gider yapıyor. Demem o ki Türkiye, Manisa-Balıkesir karayolundan gerekli uyarıyı yaptı. Ejderha'sını da gösterdi. Bundan sonrası artık Miço'nun bileceği iş. Bu arada Yunan kamuoyuna da bir çağrıda bulunayım. Şu bizim 'oğlum bak git' videosunu izleyip Miço'ya yollasınlar. Belli ki Miço rahat durmayacak. Ha bu arada Türk Genelkurmay'ının böyle bir saldırıya karşı hazırladığı planın adını tahmin edeniniz var mı? Ben duydum ama söylemem. Kendileri açıklasın. O planın adı bile Miço'ya ayağını denk aldırır”