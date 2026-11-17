Sözde LGBT destekçisi barolar, milli çizgideki medyaya savaş açtı, FETÖ'cülere kalkan oldu! Sözcü TV'ye yapılan operasyona yine aynı koro sahip çıktı!

İKTİDAR KARŞITLARI YİNE TEK SES OLDU

Daha önce Akit’in yayınlarını hedef göstermek olarak nitelendirip kınama mesajı yayınlayan Türkiye Gazeteciler Sendikası, "Tele1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV. İktidarı bu uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Terör örgütüne destek veren öğretim üyelerini haberleştiren Akit Medya’yı eleştirip yargıyı göreve çağıran terör sevici Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), "Basın kuruluşlarını kayyum eliyle kontrol altına almaya, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğüne yönelik her müdahale, toplumun haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yöneliktir. Özgür basın susturulumaz" açıklamasında bulundu.

İktidar karşıtı solcu DİSK Basın-İş ise, "Sözcü TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik vurulan ağır bir darbedir, asla kabul edilemez" iddiasında bulundu.

ÖZEL YİNE AVUKATLIĞA SOYUNDU

Geçmişte Gezicilere, KHK’lılara, yolsuzluk, rüşvet ve taciz suçlamasıyla gözaltına alınan isimlere sahip çıkan YP Genel Başkanı Özel, Sözcü’nün fütursuzca yayınlarına da destek verdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var. Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız" sözlerini sarf etti.

CHP, DEM PARTİ VE TİP AYNI SAFTA

Sözcü TV'ye yapılan operasyona sert tepki veren siyasilerden biri de TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

Türkiye karşıtı her türlü oluşumun göbeğinde yer alan TİP’in başındaki isim olan Baş, laikçi sol cenahtaki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları görmezden gelerek, "Susmayacağız, gerçekleri haykırmaya, hırsızlara ve faşizme karşı mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TEKİN: CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin de, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bir ülkede demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir. Sözcü TV'ye kayyum atanması, basın özgürlüğü ve hukuk devleti açısından ciddi soruları beraberinde getirmiştir" ifadesini kullandı. "Eleştiren gazetecilik de farklı düşünen yurttaşlar da demokrasinin ayrılmaz parçasıdır. Hukuk herkese eşit uygulanmalı" diyen Tekin, "hiçbir sesin hukuki güvencelerden mahrum bırakılmaması" gerektiğini savundu.

HATİMOĞULLARI YİNE SAHNEDE

Başlatılan Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik açıklamalarıyla tepki çeken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sürekli terör örgütüne yönelik tahrik içerikli, yalan yanlış haberlere imza atan Sözcü TV'ye destek verdi. Hatimoğulları operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Artık yeter. Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz. Halk TV'den sonra şimdi de Sözcü TV'ye kayyım atandı. Kayyım, muhalif basını susturmanın olağan aracına dönüştürüldü. Hiçbir baskı, halkın gerçeğe ulaşma hakkını ortadan kaldıramaz. Gözaltındaki yöneticiler derhal serbest bırakılmalı, kayyım kararı kaldırılmalıdır."

SÖZDE MİLLİYETÇİLERE BAK!

Sözcü’ye yönelik FETÖ operasyonuna bir tepki de sözde milliyetçi muhafazakar İYİ Parti’den geldi. Bir dönem kirli çamaşırları ortalığa dökülünce soluğu yurtdışında alan ve ülkesine ancak 12 yıl sonra dönebilen adı sürekli provokatif söylemlerle yan yana zikredilen İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Kimse konuşmasın, kimse duymasın, kimse görmesin, kimse bilmesin! Sıra Sözcü TV'ye geldi. Yine bir şafak baskını, yine bir operasyon, yine bir kayyum. Susturulmak istenen yalnızca basın değil, milletin sesidir!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nin ırkçı ve provokatif Genel Başkanı Ümit Özdağ da, açıklamasında, "Sözcü TV'ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış. Muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" iddiasında bulundu.

ANKARA BAROSU BOŞ DURUR MU?

LGBT-İ oluşumlara verdiği destekle bilinen ve bu yöndeki faaliyetlerini haberleştiren milli medyaya savaş açan Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, "Bugün, yayın kuruluşlarının editoryal bağımsızlığına yönelik ezbere dönüşen sistemli müdahaleler, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan tehdit ediyor. Daha da önemlisi, bu müdahaleler basının kamusal denetim işlevini de ortadan kaldırma tehlikesi taşıyor" hezeyanlarını savurdu.