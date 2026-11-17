Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) ücretin tahsil edilmediği bazı otoyol ve köprü geçişlerinde sürücüler, borçtan ancak icra aşamasında haberdar olduklarını söylüyor. Şikayetlerin odağında, borcun ödeme süresi içinde sorgulama ekranlarında görünmediği, sürücülere bildirim ulaşmadığı ve icra takibiyle birlikte faiz, avukatlık ücreti ve takip masraflarının toplam tutarı binlerce liraya çıkardığı var.

Aracını sattı, ödeme emri sonradan geldi

Bir vatandaş, e-Devlet’te borç kaydı görmediğini, kendisine e-posta, SMS veya telefonla da bildirim yapılmadığını söyledi. Aracını sattıktan sonra kendisine icra ödeme emri ulaştığını anlatan vatandaş, 300 liralık geçiş borcunun faiz ve avukatlık masraflarıyla 13 bin liraya çıktığını ve bu tutarı ödediğini belirtti. Bir başka şikayette de 400 liralık borç için 12 bin lira ödendiği öne sürüldü.

Ağustos ayında iki ihlalli geçiş nedeniyle 15 bin lira ödediğini söyleyen bir sürücü ise geçişler sırasında HGS hesabında bakiye bulunduğunu belirtti. Sürücü, banka hesabına icra işlemi uygulanana kadar kendisine herhangi bir ceza tebliğ edilmediğini aktardı.

Otomatik ödeme talimatı vardı, geçiş ücreti tahsil edilmedi

Bir avukat da müvekkilinin 2021’de yaptığı köprü ve otoyol geçişlerinin icra takibine konu olduğunu anlattı. Avukatın aktardığına göre araçta HGS etiketi ve otomatik yükleme talimatı vardı. Talimatın bağlı olduğu banka hesabında da yeterli para bulunuyordu.

Müvekkili adına icra takibine itiraz ettiklerini belirten avukat, bunun ardından itirazın iptali davası açıldığını söyledi.

Bankanın ücretin tahsil edilememesinde kusuru olup olmadığının incelenmesi için davayı bankaya da bildirdiklerini aktardı. Avukat, davaya konu geçişten yaklaşık iki hafta sonra başka bir geçişte bakiye yetersiz kalınca aynı otomatik ödeme talimatıyla HGS hesabına para aktarıldığını belirtti.

HGS ekranında görünmeyen borç 3 bin 816 lira çıktı

Bir başka vatandaş, HGS şikayetlerinin gündeme gelmesi üzerine babasının kullandığı aracı sorguladığını ve 950 liralık geçiş borcunun 3 bin 816 liraya ulaştığını gördüğünü söyledi. Babasının HGS bakiyesini düzenli olarak kontrol ettiğini ve bakiye azaldıkça kendisinden para yüklemesini istediğini anlatan vatandaş, borcun HGS ekranında görünmediğini, e-Devlet sorgusunda karşısına çıktığını belirtti.

Vatandaş, düzenli bakiye yüklenen bir hesapta geçiş ücretinin neden tahsil edilmediğini ve ihlal kaydının neden HGS ekranında gösterilmediğini sordu.

Günaydın Meclis’te açıkladı, 2 bin 465 liralık geçiş için 26 bin 495 lira istendi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Meclis’in kendisine tahsis ettiği araçla Kuzey Marmara ve Niğde otoyollarını kullandığını anlattı. Bariyer açılmadığında görevlilerin plakanın okunamadığını söylediğini aktaran Günaydın, bu geçişlerin sonradan plakaya işlendiğini ve sürücülerin ödeme süresi içinde bilgilendirilmediğini belirtti.

Günaydın, bir vatandaşın kendisine gönderdiği tabloda 2 bin 465 liralık geçiş ücretine 9 bin 860 lira ceza eklendiğini ve ödenmesi istenen toplam tutarın 26 bin 495 liraya ulaştığını söyledi.